شاهد.. معلّم يدرج سؤالاً عن العريف "جبران" ضمن أسئلة امتحان
بعد تصديه لإرهابييْن وقتْلهما في حي الياسمين بالعاصمة الرياض
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لورقة أسئلة امتحان في مادة اللغة العربية احتوت على سؤال يشير إلى بطولة العريف "جبران عواجي" بعد تصديه لإرهابييْن وقتْلهما في حي الياسمين بالعاصمة الرياض.
وكتب معلّم مادة في اللغة العربية سؤالاً اختياريا للطلاب قال فيه "وقَف جبران كالأسد أمام الإرهابيين (سجع -تشبيه)"؛ فيما أظهرت صورة ورقة الإجابة اختيار الطالب وصف "تشبيه" وهي الإجابة الصحيحة.
شاهد.. معلّم يدرج سؤالاً عن العريف "جبران" ضمن أسئلة امتحان
سويد الحارثي
سبق
2017-01-09
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لورقة أسئلة امتحان في مادة اللغة العربية احتوت على سؤال يشير إلى بطولة العريف "جبران عواجي" بعد تصديه لإرهابييْن وقتْلهما في حي الياسمين بالعاصمة الرياض.
وكتب معلّم مادة في اللغة العربية سؤالاً اختياريا للطلاب قال فيه "وقَف جبران كالأسد أمام الإرهابيين (سجع -تشبيه)"؛ فيما أظهرت صورة ورقة الإجابة اختيار الطالب وصف "تشبيه" وهي الإجابة الصحيحة.
09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
04:16 PM
بعد تصديه لإرهابييْن وقتْلهما في حي الياسمين بالعاصمة الرياض
شاهد.. معلّم يدرج سؤالاً عن العريف "جبران" ضمن أسئلة امتحان
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لورقة أسئلة امتحان في مادة اللغة العربية احتوت على سؤال يشير إلى بطولة العريف "جبران عواجي" بعد تصديه لإرهابييْن وقتْلهما في حي الياسمين بالعاصمة الرياض.
وكتب معلّم مادة في اللغة العربية سؤالاً اختياريا للطلاب قال فيه "وقَف جبران كالأسد أمام الإرهابيين (سجع -تشبيه)"؛ فيما أظهرت صورة ورقة الإجابة اختيار الطالب وصف "تشبيه" وهي الإجابة الصحيحة.