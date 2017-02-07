شاهد.. مفاجأة العميد "البقمي" للطفل "مؤيد" بعد نفوق فرسه في حادث مروري

تجاوبًا مع خبر "سبق".. و"مرزوق": شدَّني شغفه بالفروسية.. وهديتي تشجيع له

تبدلت حال الطفل "مؤيد بن فائز البراق" من حزن بعد فقده فرسه "إيناس"، إثر اصطدام حافلة بها بقرية الزوران جنوب الطائف أمس الأول، إلى فرح وسعادة غامرة عندما تسلَّم هدية من العميد "مرزوق بن ناصح المرزوقي البقمي"، عبارة عن حصان أصيل.



وتفصيلاً، في بادرة جميلة ولمسة أبوية كريمة استقبل العميد مرزوق ناصح المرزوقي البقمي في إسطبله بمدينة الرياض الطفل مؤيد بن فائز البراق مالك الفرس "إيناس" ووالد مؤيد.



وقال العميد مرزوق بن ناصح المرزوقي لـ"سبق": قرأت خبرًا في "سبق" بعنوان (شاهد.. الطفل "مؤيد" يبكي فرسه "إيناس" بعد نفوقها في حادث مروري).مضيفًا بقوله: أحببت أن أبادر بتعويض الطفل "مؤيد" بهدية رمزية تشجيعًا له.



وأردف: شدني حب وشغف الطفل "مؤيد" برياضة الفروسية، وهو الأمر ذاته الذي دفعني للتواصل مع محرر الخبر في "سبق"، وإعلاني إهداءه حصانًا بديلاً لفرسه "إيناس" التي ماتت في الحادث. مشيرًا إلى أن رياضة ركوب الخيل رياضة أصيلة، وقد أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم؛ إذ قال صلى الله عليه وسلم: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة".



وكان حادث مروري قد تسبب عصر أمس الأول في نفوق فرس عربية أصيلة بعد ثوان من ترجل فارسها الطفل "مؤيد بن فائز البراق"، إثر اصطدامها بحافلة نقل ركاب كبيرة في قرية الزوران جنوب الطائف؛ الأمر الذي أدخل الطفل "مؤيد" في حالة حزن شديدة.

