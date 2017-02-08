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شاهد.. مقاتلات بريطانية تعترض طائرة ركاب باكستانية بسبب مسافر

أعلن سلاح الجو الملكي البريطاني أن مقاتلاته اعترضت، الثلاثاء، طائرة ركاب باكستانية متجهة إلى مطار هيثرو اللندني؛ لوجود "راكب مثير للاضطراب" على متنها، وأمرتها بتغيير وجهتها إلى مطار ستانستد للطوارئ شمال العاصمة، حيث حطّت بسلام.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قال سلاح الجو الملكي البريطاني إنه "جرى اعتراض الطائرة ومواكبتها إلى حين هبوطها بسلام في مطار ستانستد".

ومطار ستانستد الواقع شمال لندن أحد خمسة مطارات تخدم العاصمة البريطانية، لكنه كذلك المطار المخصص لحالات الطوارئ؛ إذ إن قسماً من مدرجه يقع بعيداً عن المطار، ومعدّ خصيصاً للحالات الطارئة.

ومن جهتها، أوضحت الشرطة المحلية أن اعتراض الطائرة الباكستانية تم إثر "معلومات عن وجود راكب مثير للاضطراب على متنها"، مؤكدة أن الحادث لا يندرج في إطار محاولة خطف أو عمل إرهابي.

وقالت متحدث باسم الشرطة إن "الطائرة جاثمة حالياً على أرض المطار والتحقيق جارٍ".

من جهته، قال متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية إن طائرة الرحلة بي كي-757 أقلعت من لاهور في باكستان متجهة إلى مطار هيثرو، وقد تم اعتراضها بعدما تم إبلاغ السلطات البريطانية بواسطة "اتصال هاتفي من مجهول عن وجود تهديد أمني غامض على متن الطائرة".

وأضاف أن "إجراءات التفتيش الأمنية جارية، والركاب جميعاً بأمان".

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شاهد.. مقاتلات بريطانية تعترض طائرة ركاب باكستانية بسبب مسافر
سبق

أعلن سلاح الجو الملكي البريطاني أن مقاتلاته اعترضت، الثلاثاء، طائرة ركاب باكستانية متجهة إلى مطار هيثرو اللندني؛ لوجود "راكب مثير للاضطراب" على متنها، وأمرتها بتغيير وجهتها إلى مطار ستانستد للطوارئ شمال العاصمة، حيث حطّت بسلام.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قال سلاح الجو الملكي البريطاني إنه "جرى اعتراض الطائرة ومواكبتها إلى حين هبوطها بسلام في مطار ستانستد".

ومطار ستانستد الواقع شمال لندن أحد خمسة مطارات تخدم العاصمة البريطانية، لكنه كذلك المطار المخصص لحالات الطوارئ؛ إذ إن قسماً من مدرجه يقع بعيداً عن المطار، ومعدّ خصيصاً للحالات الطارئة.

ومن جهتها، أوضحت الشرطة المحلية أن اعتراض الطائرة الباكستانية تم إثر "معلومات عن وجود راكب مثير للاضطراب على متنها"، مؤكدة أن الحادث لا يندرج في إطار محاولة خطف أو عمل إرهابي.

وقالت متحدث باسم الشرطة إن "الطائرة جاثمة حالياً على أرض المطار والتحقيق جارٍ".

من جهته، قال متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية إن طائرة الرحلة بي كي-757 أقلعت من لاهور في باكستان متجهة إلى مطار هيثرو، وقد تم اعتراضها بعدما تم إبلاغ السلطات البريطانية بواسطة "اتصال هاتفي من مجهول عن وجود تهديد أمني غامض على متن الطائرة".

وأضاف أن "إجراءات التفتيش الأمنية جارية، والركاب جميعاً بأمان".

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
11:51 AM

شاهد.. مقاتلات بريطانية تعترض طائرة ركاب باكستانية بسبب مسافر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن سلاح الجو الملكي البريطاني أن مقاتلاته اعترضت، الثلاثاء، طائرة ركاب باكستانية متجهة إلى مطار هيثرو اللندني؛ لوجود "راكب مثير للاضطراب" على متنها، وأمرتها بتغيير وجهتها إلى مطار ستانستد للطوارئ شمال العاصمة، حيث حطّت بسلام.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قال سلاح الجو الملكي البريطاني إنه "جرى اعتراض الطائرة ومواكبتها إلى حين هبوطها بسلام في مطار ستانستد".

ومطار ستانستد الواقع شمال لندن أحد خمسة مطارات تخدم العاصمة البريطانية، لكنه كذلك المطار المخصص لحالات الطوارئ؛ إذ إن قسماً من مدرجه يقع بعيداً عن المطار، ومعدّ خصيصاً للحالات الطارئة.

ومن جهتها، أوضحت الشرطة المحلية أن اعتراض الطائرة الباكستانية تم إثر "معلومات عن وجود راكب مثير للاضطراب على متنها"، مؤكدة أن الحادث لا يندرج في إطار محاولة خطف أو عمل إرهابي.

وقالت متحدث باسم الشرطة إن "الطائرة جاثمة حالياً على أرض المطار والتحقيق جارٍ".

من جهته، قال متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية إن طائرة الرحلة بي كي-757 أقلعت من لاهور في باكستان متجهة إلى مطار هيثرو، وقد تم اعتراضها بعدما تم إبلاغ السلطات البريطانية بواسطة "اتصال هاتفي من مجهول عن وجود تهديد أمني غامض على متن الطائرة".

وأضاف أن "إجراءات التفتيش الأمنية جارية، والركاب جميعاً بأمان".

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