شاهد.. مليشيا الحوثي تتساقط في يد "جُند الحرمين"

ضبطهما جنديان أثناء تمشيط الشريط الحدودي

تمكنت دورية عسكرية أثناء تمشيطها الشريط الحدودي مع اليمن من ضبط مجموعة من المرتزقة المسلحين التابعين لمليشيا الحوثي الإرهابية التي تقوم بجرائم عبثية ضد الشعب اليمني رغم انحصار نشاطها مؤخراً في أقصى الشمال اليمني بعد خسائرهم المادية والبشرية الهائلة.



وقامت الدورية بتجريد المرتزقة من أسلحتهم من قبل جنديين كانا على متن العربة العسكرية التي رصدتهم أثناء محاولتهم التسلل للحد الجنوبي وسُلِموا للجهات المختصة.



وجرت العادة بأن من يقترب من الحد الجنوبي لا يعود حياً، إلا في حال القبض عليه أو تسليم نفسه لأفراد حرس الحدود الذين يؤمنون الشريط الحدودي.

