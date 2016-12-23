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شاهد.. مليشيا الحوثي تتساقط في يد "جُند الحرمين"

ضبطهما جنديان أثناء تمشيط الشريط الحدودي

تمكنت دورية عسكرية أثناء تمشيطها الشريط الحدودي مع اليمن من ضبط مجموعة من المرتزقة المسلحين التابعين لمليشيا الحوثي الإرهابية التي تقوم بجرائم عبثية ضد الشعب اليمني رغم انحصار نشاطها مؤخراً في أقصى الشمال اليمني بعد خسائرهم المادية والبشرية الهائلة.
 
وقامت الدورية بتجريد المرتزقة من أسلحتهم من قبل جنديين كانا على متن العربة العسكرية التي رصدتهم أثناء محاولتهم التسلل للحد الجنوبي وسُلِموا للجهات المختصة.
 
وجرت العادة بأن من يقترب من الحد الجنوبي لا يعود حياً، إلا في حال القبض عليه أو تسليم نفسه لأفراد حرس الحدود الذين يؤمنون الشريط الحدودي.
 

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شاهد.. مليشيا الحوثي تتساقط في يد "جُند الحرمين"
سبق

تمكنت دورية عسكرية أثناء تمشيطها الشريط الحدودي مع اليمن من ضبط مجموعة من المرتزقة المسلحين التابعين لمليشيا الحوثي الإرهابية التي تقوم بجرائم عبثية ضد الشعب اليمني رغم انحصار نشاطها مؤخراً في أقصى الشمال اليمني بعد خسائرهم المادية والبشرية الهائلة.
 
وقامت الدورية بتجريد المرتزقة من أسلحتهم من قبل جنديين كانا على متن العربة العسكرية التي رصدتهم أثناء محاولتهم التسلل للحد الجنوبي وسُلِموا للجهات المختصة.
 
وجرت العادة بأن من يقترب من الحد الجنوبي لا يعود حياً، إلا في حال القبض عليه أو تسليم نفسه لأفراد حرس الحدود الذين يؤمنون الشريط الحدودي.
 

23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
08:49 PM
ضبطهما جنديان أثناء تمشيط الشريط الحدودي

شاهد.. مليشيا الحوثي تتساقط في يد "جُند الحرمين"

A A A
سعد جبار - الحد الجنوبي
64
94,101

تمكنت دورية عسكرية أثناء تمشيطها الشريط الحدودي مع اليمن من ضبط مجموعة من المرتزقة المسلحين التابعين لمليشيا الحوثي الإرهابية التي تقوم بجرائم عبثية ضد الشعب اليمني رغم انحصار نشاطها مؤخراً في أقصى الشمال اليمني بعد خسائرهم المادية والبشرية الهائلة.
 
وقامت الدورية بتجريد المرتزقة من أسلحتهم من قبل جنديين كانا على متن العربة العسكرية التي رصدتهم أثناء محاولتهم التسلل للحد الجنوبي وسُلِموا للجهات المختصة.
 
وجرت العادة بأن من يقترب من الحد الجنوبي لا يعود حياً، إلا في حال القبض عليه أو تسليم نفسه لأفراد حرس الحدود الذين يؤمنون الشريط الحدودي.
 

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