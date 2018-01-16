شاهد من الجو.. تشكل سحب على جنوب تبوك

الأمطار هطلت على أجزاء من محافظة أملج

تصوير- فهد العنزي: وثقت عدسة "سبق" الجوية تشكل السحب على جنوب تبوك الحرة وشملت البديعة ورحيب وطريق الديسة والبيضاء وشكلت لوحه فنية في صباح أول يوم الاختبارات، فيما هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال محافظة أملج بمنطقة تبوك.

وكانت هيئة الأرصاد توقّعت في تقريرها اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة وللغبار وتحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك، تشمل الأجزاء الساحلية منها، وأضافت في تقرير الأرصاد اليومي الذي يتزامن اليوم مع بدء الاختبارات بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.