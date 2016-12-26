مواطن يكتشف وجود العلم الإسرائيلي على بدلة أطفال بالرياض

تَواصَل مع وزارة التجارة في بلاغٍ رسمي دون جدوى

اكتشف أحد المواطنين صورة "العلم الإسرائيلي" يتوسط مجموعة من أعلام الدول، على ملابس شتوية كان قد اشتراها لطفلته من سوق الرياض التعميري، بجوار سوق المعيقلية، قبل أن تلبسه.

وقد تواصل المواطن مع وزارة التجارة في بلاغٍ رسمي وطلبوا منه التسجيل عبر التطبيق الرسمي لذلك، وحاول دون استطاعة.

وأكد المواطن سعيد القحطاني بأن مثل هذه الملابس قد تتزايد في السوق دون أي رقابة لا من صاحب المحل البائع والذي يبحث عن الأرباح، ولا من الجهات الرقابية والتي يُفترض تكثيفها لأعمالها الرقابية ، ومُعاقبة تلك المحلات التي تبيع مثل هذه الملابس.

وتمنى القحطاني من وزارة التجارة مُباشرة الوقوف على المحل ، وأنه على استعداد لمُرافقتهم في الجولة وسحب هذه الملابس التي تحمل العلم الإسرائيلي.