شاهد.. مياه الصرف الصحي تلوث 6 أحياء وقرى بوادي شرب بالطائف

الأهالي طالبوا بإيجاد حل للمشكلة

اشتكى أهالي ستة أحياء بمحافظة الطائف وشماليها من تلوثها بمرور مياه الصرف الصحي بداخلها، وهي: حي مسرة والشرفية وحي القيم الأعلى والأسفل وحي القديرة وميدان الفروسية بالحوية، ثم قرى ومزارع وادي شرب.

وقالوا لـ"سبق": إن مياه الصرف الصحي أصبحت تمر من خلال الأحياء المتضررة وكأنه نهر جارٍ، مشيرين إلى أن منابعه من حي الشرفية وحي القيم؛ حيث لا توجد قنوات تصريف لهذه المياه الآسنة.

وأردف المتضررون أن أمانة الطائف قامت بتسليط مياه الصرف الصحي المتجمعة في الأحياء المذكورة وتسليطها على وادي شرب وقراه مرورًا بأكثر من محطة.

وتابعوا بأن مياه الصرف الصحي المتدفقة أثرت على الأهالي والمزارع الواقعة على ضفاف الوادي وأفسدت محاصيل الزراعة لاختلاطها بالصرف الصحي؛ مما دفع بالأهالي إلى تقديم شكوى وعرضها على الشركة الوطنية للمياه والأمانة، فبدأت كل جهة تتنصل من المسؤولية.

وناشد الأهالي محافظ الطائف المكلف بإيجاد حلول جذرية لمعالجة المشكلة ورفع معاناتهم التي استمرت طويلًا.