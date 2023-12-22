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شاهد.. مياه مهدرة بدورات مياه مسجد بمجمع فيصل الطبي بالطائف

الربيعي لـ"سبق": عطل مفاجئ وتمَ إصلاحه

 تفاجأ مستخدمو دورات المياه الخاصة بمسجد مُجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، بكميات من المياه المُهدرة من التمديدات العلوية لسقف الدورات، بعد أن تمت إزالة جزء من ذلك السقف المُستعار، وبقيت المياه مُهدرة لفترةٍ، وسط محاولات من قبل مرتادي دورات المياه لإغلاق الباب المُخصص لها، حفاظاً على سلامة مُستخدميها خصوصاً الأطفال منهم.

 

وتأتي هذه التسريبات بعد أن تمت مشاهدة بعض التسريبات المائية في مبنى المُجمع في فترةٍ سابقة، والذي ما زال يُعتبر حديثاً من حيث إنشائه، وبأماكن مُتفرقة، وتمت مُعالجتها.

 

بدوره أكد المتحدث الإعلامي لصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي لـ"سبق" أنه حدث عطل مفاجئ تمثل في خروج إحدى مضخات الضغط عن مسارها، وجرى السيطرة على الوضع في حينه، وإصلاح العطل بشكلٍ تام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مياه مهدرة بدورات مياه مسجد بمجمع فيصل الطبي بالطائف
سبق

 تفاجأ مستخدمو دورات المياه الخاصة بمسجد مُجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، بكميات من المياه المُهدرة من التمديدات العلوية لسقف الدورات، بعد أن تمت إزالة جزء من ذلك السقف المُستعار، وبقيت المياه مُهدرة لفترةٍ، وسط محاولات من قبل مرتادي دورات المياه لإغلاق الباب المُخصص لها، حفاظاً على سلامة مُستخدميها خصوصاً الأطفال منهم.

 

وتأتي هذه التسريبات بعد أن تمت مشاهدة بعض التسريبات المائية في مبنى المُجمع في فترةٍ سابقة، والذي ما زال يُعتبر حديثاً من حيث إنشائه، وبأماكن مُتفرقة، وتمت مُعالجتها.

 

بدوره أكد المتحدث الإعلامي لصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي لـ"سبق" أنه حدث عطل مفاجئ تمثل في خروج إحدى مضخات الضغط عن مسارها، وجرى السيطرة على الوضع في حينه، وإصلاح العطل بشكلٍ تام.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
08:28 PM
الربيعي لـ"سبق": عطل مفاجئ وتمَ إصلاحه

شاهد.. مياه مهدرة بدورات مياه مسجد بمجمع فيصل الطبي بالطائف

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فهد العتيبي - الطائف
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 تفاجأ مستخدمو دورات المياه الخاصة بمسجد مُجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، بكميات من المياه المُهدرة من التمديدات العلوية لسقف الدورات، بعد أن تمت إزالة جزء من ذلك السقف المُستعار، وبقيت المياه مُهدرة لفترةٍ، وسط محاولات من قبل مرتادي دورات المياه لإغلاق الباب المُخصص لها، حفاظاً على سلامة مُستخدميها خصوصاً الأطفال منهم.

 

وتأتي هذه التسريبات بعد أن تمت مشاهدة بعض التسريبات المائية في مبنى المُجمع في فترةٍ سابقة، والذي ما زال يُعتبر حديثاً من حيث إنشائه، وبأماكن مُتفرقة، وتمت مُعالجتها.

 

بدوره أكد المتحدث الإعلامي لصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي لـ"سبق" أنه حدث عطل مفاجئ تمثل في خروج إحدى مضخات الضغط عن مسارها، وجرى السيطرة على الوضع في حينه، وإصلاح العطل بشكلٍ تام.

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