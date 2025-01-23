شاهد.. ناقوس "المليشيات المسلحة" يدقّ الأبواب الأمريكية عشية تنصيب "ترامب"

مظاهرات غاضبة وعنصرية ومواجهات مع الشرطة وقلق من شرارة الحرب الأهلية

أدّى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة، في احتفالية مراسم التنصيب، وأظهرت صور بثها إعلاميون أمريكيون تراجع الحشود المؤيدة للرئيس "ترامب" مقارنة بسلفه باراك أوباما في 2009.

واندلعت مظاهرات مناهضة لـ"ترامب" قبل وبعد إعلانه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية أمام الكونجرس ومواقع أخرى بواشنطن؛ احتجاجاً على الرئيس الجديد، قبل أن تتطور لاشتباكات مع مؤيديه؛ حيث وصفت بعض وسائل الإعلام الأمريكية الاحتجاجات أنها منطلقة من أساس عنصري بين البيض والسود.

وأبدى مُحللون وإعلاميون قلقهم من أن تكون تلك المظاهرات وتكسير المحالّ واعتداء المواطنين الأمريكيين على بعضهم بعضاً على أساس عنصري كالبيض والسود؛ تمهيداً لشرارة حرب أهلية جديدة خلال الفترة القادمة التي قد تكون خلال سنوات بين شعوب الولايات الأمريكية التي يبتاع الناس فيها أنواع الأسلحة بكل سهولة، وتعادل أسلحة المواطنين الأمريكيين وذخائرهم "ست مرات" حلف شمال الأطلسي.

بالإضافة لوجود أكثر من 22 مليشيا مسلحة، وأكثر من 40 منظمة لديها أسلحة متنوعة بعضها قائم على أساس عنصري عرقي، وأخرى تطالب بإلغاء الضرائب، وتتهم المسؤولين الفدراليين باللصوصية، ومليشيات أخرى معادية لولايات معينة؛ لأسباب عدة، وتصف بعض المنظمات نفسها بـ"الثوريين الأمريكيين"، ومن أبرز تلك المليشيات المثيرة للقلق: "فريمان"، و"الأمم الآرية" و"مليشيا ميتشيغان"، و"مليشيا أريزونا"، وغيرها من المنظمات المسلحة المحسوبة على بعض الولايات والأحزاب.

يُذكر أن حرباُ أهلية سبق لها أن اندلعت بين ولايات شمالية وجنوبية في أمريكا بالعام 1861م، وراح ضحيتها مئات الآلاف، مما دفع بعشرات الولايات لإيجاد مليشيات خاصة بها؛ بعضها معلن للحكومة ومُرخصة؛ وأخرى غير معلنة حسب مراكز الدراسات الغربية والإعلام الأمريكي.