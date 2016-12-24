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شاهد.. نفوق أكثر من 45 رأساً من الأغنام بعد تناول أعلاف القصب بمكة

"مراقبوا الزراعة" يقفون على الحالة لمعرفة الأسباب

نفقَت أكثر من 45 رأساً من الأغنام، داخل إحدى الحظائر في قرية "هدى الشام" بمحافظة الجموم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، والتي تتبع لصاحبها المواطن "راقي بن ربعي العتيبي"، فيما أصيبت 100 رأس أخرى، بعد تناولها أعلاف "القصب" التي يبدو أنها مسمومة، وهذا ما سيؤكده مراقبوا فرع وزارة الزراعة والذين وقفوا على الحالة بعد استدعاء مندوباً عنه من قبل الشُرطة والتي أبلغت عن طريق صاحب الحلال، وجرى توثيق ذلك رسمياً.

وذكر صاحب الأغنام النافقة، راقي العتيبي: إن حالات النفوق بدأت مباشرةً وبشكلٍ سريع بعد تناولها للأعلاف من نوع "القصب"، كان قد اشتراها من أحد المحلات في قرية هدى الشام، وبدوره أبلغ شرطة الجموم، والتي تولت متابعة الحالة، مشيراً إلى أنهُ تعذر التواصل مع الزراعة في بداية الأمر، لحين أن حضر مندوباً عنها من مكة المكرمة، في وقتٍ متأخر مساء الجمعة لأخذ العينات من أعلاف القصب، وذلك لتحديد السبب وبانتظار النتائج، وامتنع أخذ عينات من الأغنام بسبب انتفاخها.
 
وطالبَ العتيبي الزراعة بتكثيف جهودها الرقابية على محلات بيع الأعلاف، والتأكد من أنها صالحة، حتى لا تتزايد حالات النفوق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. نفوق أكثر من 45 رأساً من الأغنام بعد تناول أعلاف القصب بمكة
سبق

نفقَت أكثر من 45 رأساً من الأغنام، داخل إحدى الحظائر في قرية "هدى الشام" بمحافظة الجموم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، والتي تتبع لصاحبها المواطن "راقي بن ربعي العتيبي"، فيما أصيبت 100 رأس أخرى، بعد تناولها أعلاف "القصب" التي يبدو أنها مسمومة، وهذا ما سيؤكده مراقبوا فرع وزارة الزراعة والذين وقفوا على الحالة بعد استدعاء مندوباً عنه من قبل الشُرطة والتي أبلغت عن طريق صاحب الحلال، وجرى توثيق ذلك رسمياً.

وذكر صاحب الأغنام النافقة، راقي العتيبي: إن حالات النفوق بدأت مباشرةً وبشكلٍ سريع بعد تناولها للأعلاف من نوع "القصب"، كان قد اشتراها من أحد المحلات في قرية هدى الشام، وبدوره أبلغ شرطة الجموم، والتي تولت متابعة الحالة، مشيراً إلى أنهُ تعذر التواصل مع الزراعة في بداية الأمر، لحين أن حضر مندوباً عنها من مكة المكرمة، في وقتٍ متأخر مساء الجمعة لأخذ العينات من أعلاف القصب، وذلك لتحديد السبب وبانتظار النتائج، وامتنع أخذ عينات من الأغنام بسبب انتفاخها.
 
وطالبَ العتيبي الزراعة بتكثيف جهودها الرقابية على محلات بيع الأعلاف، والتأكد من أنها صالحة، حتى لا تتزايد حالات النفوق.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
01:13 AM
"مراقبوا الزراعة" يقفون على الحالة لمعرفة الأسباب

شاهد.. نفوق أكثر من 45 رأساً من الأغنام بعد تناول أعلاف القصب بمكة

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فهد العتيبي - مكة المكرمة
23
28,993

نفقَت أكثر من 45 رأساً من الأغنام، داخل إحدى الحظائر في قرية "هدى الشام" بمحافظة الجموم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، والتي تتبع لصاحبها المواطن "راقي بن ربعي العتيبي"، فيما أصيبت 100 رأس أخرى، بعد تناولها أعلاف "القصب" التي يبدو أنها مسمومة، وهذا ما سيؤكده مراقبوا فرع وزارة الزراعة والذين وقفوا على الحالة بعد استدعاء مندوباً عنه من قبل الشُرطة والتي أبلغت عن طريق صاحب الحلال، وجرى توثيق ذلك رسمياً.

وذكر صاحب الأغنام النافقة، راقي العتيبي: إن حالات النفوق بدأت مباشرةً وبشكلٍ سريع بعد تناولها للأعلاف من نوع "القصب"، كان قد اشتراها من أحد المحلات في قرية هدى الشام، وبدوره أبلغ شرطة الجموم، والتي تولت متابعة الحالة، مشيراً إلى أنهُ تعذر التواصل مع الزراعة في بداية الأمر، لحين أن حضر مندوباً عنها من مكة المكرمة، في وقتٍ متأخر مساء الجمعة لأخذ العينات من أعلاف القصب، وذلك لتحديد السبب وبانتظار النتائج، وامتنع أخذ عينات من الأغنام بسبب انتفاخها.
 
وطالبَ العتيبي الزراعة بتكثيف جهودها الرقابية على محلات بيع الأعلاف، والتأكد من أنها صالحة، حتى لا تتزايد حالات النفوق.

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