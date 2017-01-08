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شاهد هذه التجربة السعودية.. منازل اقتصادية مكونة من طابقين بـ٣٠٠ ألف ريال

قدّمها طلاب بجامعة الدمام.. تهوية طبيعية ومسطحات خضراء وجراج وغرفة سائق

 قدّم طلاب السنة الثانية بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام، تجربة تُعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة؛ حيث اقترح (175) طالباً عدة نماذج للمنازل الاقتصادية (Narrow houses).

 

وأوضح عميد كلية العمارة والتخطيط، الدكتور عبدالسلام السديري، أن مجموعة من طلاب السنة المشتركة في كلية العمارة والتخطيط، قاموا بتقديم عدة نماذج مقترحة للمنازل قليلة التكلفة في مساحات ضيقة في المخططات المكتظة القائمة في موقع افتراضي بمحافظة الخبر، وهي مخصصة للأسرة السعودية التي لا تتجاوز 5 أفراد تميزت بالخصوصية وتوفير جميع الخدمات من خلال استغلال جميع الفراغات، وشَغلها بوظيفة خاصة بقيمة لا تتجاوز 300 ألف ريال سعودي لمساحة لا تتجاوز 100 متر مربع".

 

وبيّن: "المنزل الاقتصادي مكون من طابقين مع مراعاة الجوانب الإنسانية؛ من توفير أماكن مفتوحة وتهوية طبيعية، وكذلك إضافة الأسطح الخضراء"؛ مشيراً إلى أن هذه الفكرة ما هي إلا مجموعة مقترحات قُدمت من طلاب السنة الثانية لكي تؤهل الطلاب لمواجهة التحدي العالمي في التصميم والابتكار".

 

وأضاف "السديري": "في حالة تم زيادة قطعة الأرض مترين؛ أي أصبحت مساحة قطعة الأرض ١٧٠ متر مربع؛ لا شك أنها ستضيف الكثير من المرونة في الفراغات الداخلية والمفتوحة، وبالتالي زيادة قيمة المقترح من الناحية الإنسانية مقابل زيادة بسيطة في التكلفة التي ستكون في متناول الجميع".

 

فيما ذكر المشرف على السنة المشتركة في كلية العمارة والتخطيط، الدكتور بدران الزنيفير، قائلاً: "منحة الصندوق العقاري التي تقدّمها الدوله -حفظها الله- لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي، ومن خلال هذه التجربة التي قدّمها الطلاب يستطيع المستفيد من القرض العقاري بناء وحدة سكنية لا تتجاوز 100 متر مربع في مخططات قائمة دون البحث عن أراضٍ في مواقع بعيدة عن وسط البلد وبمبلغ تكلفة متوقعة لا يتجاوز الـ300 ألف ريال؛ شاملاً سعر البناء والأرض، كذلك إذا افترضنا أن قيمة المتر للأرض 1000 ريال".

 

وعن مزايا المنازل الاقتصادية، نوّه "الزنيفير" بأن إدارة الكلية حرصت على التنوع في المشاريع المطروحة للطلاب، وعلى قضية استثمار الأبعاد، وكيفية التعامل مع الفراغ الداخلي بطريقة عدم عكس طبيعة المكان؛ لتوفير الإضاءة الطبيعية في مساحات ضيقة؛ فأصبح هناك تحدٍّ بين الطلاب في كيفية التصميم في مساحات محدودة وضيقة؛ للحد من استهلالك الطاقة، وليوفر الطالب من خلالها تهوية وحركة وإضاءة طبيعية؛ من خلال تجربة الطلاب؛ مشيراً إلى أن المنازل الاقتصادية قليلة التكلفة، وتتكون من طابقين يشملان: (غرفتيْ نوم، ومجلس، وغرفة طعام، وغرفة نوم أساسية، وكذلك جراج، وشرفة خارجية، بالإضافة إلى غرفة سائق".

 

وأوضح "الزنيفير" أن هذه المنازل منتشرة في أغلب الدول الأوروبية، وكذلك اليابان التي سبقتنا في مثل هذه التجارب؛ ولكن هي طرح جديد هنا، وتحدٍّ لتأهيل الشباب في كيفية التعامل مع مثل هذه المشاريع مستقبلاً.

 

وأكد عضو هيئة التدريس بكلية العمارة والتخطيط ومدير العلاقات العامة بالجامعة، المهندس طفيل اليوسف، أن مثل هذه المشاريع المقترحة تُعتبر مثالاً رائعاً للمشاريع التنموية الحديثة التي تتماشي مع رؤية المملكة 2030، وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، كما أن هذه المقترحات التصميمية حرصت عليها إدارة الكلية والجامعة كونها من منطلق رسالة الجامعة التي تسعى إلى تقديم خدمات معرفية وبحثية ومهنية إبداعية بشراكة مجتمعية فاعلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد هذه التجربة السعودية.. منازل اقتصادية مكونة من طابقين بـ٣٠٠ ألف ريال
سبق

 قدّم طلاب السنة الثانية بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام، تجربة تُعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة؛ حيث اقترح (175) طالباً عدة نماذج للمنازل الاقتصادية (Narrow houses).

 

وأوضح عميد كلية العمارة والتخطيط، الدكتور عبدالسلام السديري، أن مجموعة من طلاب السنة المشتركة في كلية العمارة والتخطيط، قاموا بتقديم عدة نماذج مقترحة للمنازل قليلة التكلفة في مساحات ضيقة في المخططات المكتظة القائمة في موقع افتراضي بمحافظة الخبر، وهي مخصصة للأسرة السعودية التي لا تتجاوز 5 أفراد تميزت بالخصوصية وتوفير جميع الخدمات من خلال استغلال جميع الفراغات، وشَغلها بوظيفة خاصة بقيمة لا تتجاوز 300 ألف ريال سعودي لمساحة لا تتجاوز 100 متر مربع".

 

وبيّن: "المنزل الاقتصادي مكون من طابقين مع مراعاة الجوانب الإنسانية؛ من توفير أماكن مفتوحة وتهوية طبيعية، وكذلك إضافة الأسطح الخضراء"؛ مشيراً إلى أن هذه الفكرة ما هي إلا مجموعة مقترحات قُدمت من طلاب السنة الثانية لكي تؤهل الطلاب لمواجهة التحدي العالمي في التصميم والابتكار".

 

وأضاف "السديري": "في حالة تم زيادة قطعة الأرض مترين؛ أي أصبحت مساحة قطعة الأرض ١٧٠ متر مربع؛ لا شك أنها ستضيف الكثير من المرونة في الفراغات الداخلية والمفتوحة، وبالتالي زيادة قيمة المقترح من الناحية الإنسانية مقابل زيادة بسيطة في التكلفة التي ستكون في متناول الجميع".

 

فيما ذكر المشرف على السنة المشتركة في كلية العمارة والتخطيط، الدكتور بدران الزنيفير، قائلاً: "منحة الصندوق العقاري التي تقدّمها الدوله -حفظها الله- لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي، ومن خلال هذه التجربة التي قدّمها الطلاب يستطيع المستفيد من القرض العقاري بناء وحدة سكنية لا تتجاوز 100 متر مربع في مخططات قائمة دون البحث عن أراضٍ في مواقع بعيدة عن وسط البلد وبمبلغ تكلفة متوقعة لا يتجاوز الـ300 ألف ريال؛ شاملاً سعر البناء والأرض، كذلك إذا افترضنا أن قيمة المتر للأرض 1000 ريال".

 

وعن مزايا المنازل الاقتصادية، نوّه "الزنيفير" بأن إدارة الكلية حرصت على التنوع في المشاريع المطروحة للطلاب، وعلى قضية استثمار الأبعاد، وكيفية التعامل مع الفراغ الداخلي بطريقة عدم عكس طبيعة المكان؛ لتوفير الإضاءة الطبيعية في مساحات ضيقة؛ فأصبح هناك تحدٍّ بين الطلاب في كيفية التصميم في مساحات محدودة وضيقة؛ للحد من استهلالك الطاقة، وليوفر الطالب من خلالها تهوية وحركة وإضاءة طبيعية؛ من خلال تجربة الطلاب؛ مشيراً إلى أن المنازل الاقتصادية قليلة التكلفة، وتتكون من طابقين يشملان: (غرفتيْ نوم، ومجلس، وغرفة طعام، وغرفة نوم أساسية، وكذلك جراج، وشرفة خارجية، بالإضافة إلى غرفة سائق".

 

وأوضح "الزنيفير" أن هذه المنازل منتشرة في أغلب الدول الأوروبية، وكذلك اليابان التي سبقتنا في مثل هذه التجارب؛ ولكن هي طرح جديد هنا، وتحدٍّ لتأهيل الشباب في كيفية التعامل مع مثل هذه المشاريع مستقبلاً.

 

وأكد عضو هيئة التدريس بكلية العمارة والتخطيط ومدير العلاقات العامة بالجامعة، المهندس طفيل اليوسف، أن مثل هذه المشاريع المقترحة تُعتبر مثالاً رائعاً للمشاريع التنموية الحديثة التي تتماشي مع رؤية المملكة 2030، وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، كما أن هذه المقترحات التصميمية حرصت عليها إدارة الكلية والجامعة كونها من منطلق رسالة الجامعة التي تسعى إلى تقديم خدمات معرفية وبحثية ومهنية إبداعية بشراكة مجتمعية فاعلة.

08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
10:20 AM
قدّمها طلاب بجامعة الدمام.. تهوية طبيعية ومسطحات خضراء وجراج وغرفة سائق

شاهد هذه التجربة السعودية.. منازل اقتصادية مكونة من طابقين بـ٣٠٠ ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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 قدّم طلاب السنة الثانية بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام، تجربة تُعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة؛ حيث اقترح (175) طالباً عدة نماذج للمنازل الاقتصادية (Narrow houses).

 

وأوضح عميد كلية العمارة والتخطيط، الدكتور عبدالسلام السديري، أن مجموعة من طلاب السنة المشتركة في كلية العمارة والتخطيط، قاموا بتقديم عدة نماذج مقترحة للمنازل قليلة التكلفة في مساحات ضيقة في المخططات المكتظة القائمة في موقع افتراضي بمحافظة الخبر، وهي مخصصة للأسرة السعودية التي لا تتجاوز 5 أفراد تميزت بالخصوصية وتوفير جميع الخدمات من خلال استغلال جميع الفراغات، وشَغلها بوظيفة خاصة بقيمة لا تتجاوز 300 ألف ريال سعودي لمساحة لا تتجاوز 100 متر مربع".

 

وبيّن: "المنزل الاقتصادي مكون من طابقين مع مراعاة الجوانب الإنسانية؛ من توفير أماكن مفتوحة وتهوية طبيعية، وكذلك إضافة الأسطح الخضراء"؛ مشيراً إلى أن هذه الفكرة ما هي إلا مجموعة مقترحات قُدمت من طلاب السنة الثانية لكي تؤهل الطلاب لمواجهة التحدي العالمي في التصميم والابتكار".

 

وأضاف "السديري": "في حالة تم زيادة قطعة الأرض مترين؛ أي أصبحت مساحة قطعة الأرض ١٧٠ متر مربع؛ لا شك أنها ستضيف الكثير من المرونة في الفراغات الداخلية والمفتوحة، وبالتالي زيادة قيمة المقترح من الناحية الإنسانية مقابل زيادة بسيطة في التكلفة التي ستكون في متناول الجميع".

 

فيما ذكر المشرف على السنة المشتركة في كلية العمارة والتخطيط، الدكتور بدران الزنيفير، قائلاً: "منحة الصندوق العقاري التي تقدّمها الدوله -حفظها الله- لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي، ومن خلال هذه التجربة التي قدّمها الطلاب يستطيع المستفيد من القرض العقاري بناء وحدة سكنية لا تتجاوز 100 متر مربع في مخططات قائمة دون البحث عن أراضٍ في مواقع بعيدة عن وسط البلد وبمبلغ تكلفة متوقعة لا يتجاوز الـ300 ألف ريال؛ شاملاً سعر البناء والأرض، كذلك إذا افترضنا أن قيمة المتر للأرض 1000 ريال".

 

وعن مزايا المنازل الاقتصادية، نوّه "الزنيفير" بأن إدارة الكلية حرصت على التنوع في المشاريع المطروحة للطلاب، وعلى قضية استثمار الأبعاد، وكيفية التعامل مع الفراغ الداخلي بطريقة عدم عكس طبيعة المكان؛ لتوفير الإضاءة الطبيعية في مساحات ضيقة؛ فأصبح هناك تحدٍّ بين الطلاب في كيفية التصميم في مساحات محدودة وضيقة؛ للحد من استهلالك الطاقة، وليوفر الطالب من خلالها تهوية وحركة وإضاءة طبيعية؛ من خلال تجربة الطلاب؛ مشيراً إلى أن المنازل الاقتصادية قليلة التكلفة، وتتكون من طابقين يشملان: (غرفتيْ نوم، ومجلس، وغرفة طعام، وغرفة نوم أساسية، وكذلك جراج، وشرفة خارجية، بالإضافة إلى غرفة سائق".

 

وأوضح "الزنيفير" أن هذه المنازل منتشرة في أغلب الدول الأوروبية، وكذلك اليابان التي سبقتنا في مثل هذه التجارب؛ ولكن هي طرح جديد هنا، وتحدٍّ لتأهيل الشباب في كيفية التعامل مع مثل هذه المشاريع مستقبلاً.

 

وأكد عضو هيئة التدريس بكلية العمارة والتخطيط ومدير العلاقات العامة بالجامعة، المهندس طفيل اليوسف، أن مثل هذه المشاريع المقترحة تُعتبر مثالاً رائعاً للمشاريع التنموية الحديثة التي تتماشي مع رؤية المملكة 2030، وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، كما أن هذه المقترحات التصميمية حرصت عليها إدارة الكلية والجامعة كونها من منطلق رسالة الجامعة التي تسعى إلى تقديم خدمات معرفية وبحثية ومهنية إبداعية بشراكة مجتمعية فاعلة.

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