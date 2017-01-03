شاهد.. هكذا أنقذ الطفل الشجاع شقيقه وأخرجه من أسفل الخزانة

امتلك طفل صغير، عمره عامان، شجاعة منقطعة النظير عندما هب لمساعدة شقيقه، حسب ما أظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل.



ونقل موقع " سكاي نيوز عربية " عن صحيفة " الصن" البريطانية، الثلاثاء، أن الشقيقين كانا يلهوان في غرفتهما عندما وقعت خزانة على أحدهما، وبدا أن أحد الطفلين لقي مصرعه.



لكن تبين، وفقا للفيديو الذي وثق الحادث، أن الطفل لم يصب بأذى، لكنه ظل محاصرا أسفل الخزانة وكان يبكي.



وبدا الشقيق الآخر بداية الأمر مذهولا أمام ما حدث، لكنه سرعان ما استوعب الموقف وبدأ بالبحث عن كيفية إنقاذ شقيقه المحاصر تحت الخزانة.



وراح يدفع بيديه الصغيرتين الخزانة عن جسد شقيقه، إلى أن تمكن الأخير من الخروج سالما، إذ بدا أنه لم يصب بأذى.