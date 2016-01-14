شاهد.. 3 وحدات كشفية تطلق مبادرة لنبذ التعصب الرياضي في "وادي الدواسر"

للتأكيد على قيم التلاحم الوطني ومواكبة المكانة المميزة للرياضة السعودية

أطلقت ثلاث وحدات كشفية في إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، مبادرة بعنوان "نبذ التعصب الرياضي"، في إطار جهود كشافة الإدارة، بتقديم وإيجاد مبادرات مجتمعية لمعالجة بعض القضايا التي تمس النسيج المجتمعي.



وتهدف المبادرة إلى تحقيق جملة من الأهداف لإبراز الصورة المشرقة للمجتمع، ومواكبة المكانة المميزة التي وصلت إليها الرياضة السعودية على كل الأصعدة.



وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله آل غانم، أن الهدف من تلك المبادرة هو التأكيد على قيم التلاحم الوطني، والحد من مظاهر التعصب الرياضي، ونشر مبادئ الروح الرياضية والتنافس الشريف، وإبراز الطابع الأخلاقي المتميز لدى المهتمين، ومعالجة السلوكيات الخاطئة الناتجة عن التعصب، وتعزيز المشاركة المجتمعية في محاربة التعصب الرياضي، والارتقاء بمفاهيم الروح الرياضية وتكريسها في نفوس الناشئة.



وأشار "الغانم" إلى أن المبادرة تضمنت العديد من الفعاليات لتحقيق أهدافها، ومن أبرز تلك الفعاليات بث الرسائل التوعوية بمخاطر التعصب الرياضي في المجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم المقاهي الحوارية بأندية المحافظة؛ لمناقشة الظاهرة، وعقد ورش العمل واللقاءات حول ظاهرة التعصب الرياضي والحلول، وتفعيل شارات الهواية "مجموعة الهوايات الرياضية".



وأضاف أن الفعاليات تضمنت إبراز تاريخ الرياضة السعودية المشرف بالمنجزات في جميع المناشط على مستوى المنتخبات، والأفراد على مستوى الوطن "فقط"، وتوجيه الرسائل التوعوية للشباب والجماهير الرياضية بالملاعب وفق إمكانات الوحدة الكشفية المتاحة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

