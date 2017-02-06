شاهد.. وزير التعليم يفاجئ ابتدائية بالرياض ويسأل الطلاب: لماذا ندرس العلوم؟
التقى بقائد المدرسة والمعلمين وشاركهم العمل في حجرة الصف
تفقد وزير التعليم "الدكتور أحمد العيسى" اليوم ابتدائية نوفل بن الحارث في العاصمة الرياض في جولة مفاجئة صباح اليوم الاثنين.
والتقى وزير التعليم بقائد المدرسة والمعلمين وشاركهم العمل في حجرة الصف؛ حيث وجه تساؤلات وناقش الطلاب، ومن ضمنها سؤال عن الهدف من دراسة العلوم؛ حيث طالب الطلابَ بالإجابة عنه.
شاهد.. وزير التعليم يفاجئ ابتدائية بالرياض ويسأل الطلاب: لماذا ندرس العلوم؟
عبدالله البرقاوي
سبق
2017-02-06
تفقد وزير التعليم "الدكتور أحمد العيسى" اليوم ابتدائية نوفل بن الحارث في العاصمة الرياض في جولة مفاجئة صباح اليوم الاثنين.
والتقى وزير التعليم بقائد المدرسة والمعلمين وشاركهم العمل في حجرة الصف؛ حيث وجه تساؤلات وناقش الطلاب، ومن ضمنها سؤال عن الهدف من دراسة العلوم؛ حيث طالب الطلابَ بالإجابة عنه.
06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
07:24 PM
التقى بقائد المدرسة والمعلمين وشاركهم العمل في حجرة الصف
شاهد.. وزير التعليم يفاجئ ابتدائية بالرياض ويسأل الطلاب: لماذا ندرس العلوم؟
تفقد وزير التعليم "الدكتور أحمد العيسى" اليوم ابتدائية نوفل بن الحارث في العاصمة الرياض في جولة مفاجئة صباح اليوم الاثنين.
والتقى وزير التعليم بقائد المدرسة والمعلمين وشاركهم العمل في حجرة الصف؛ حيث وجه تساؤلات وناقش الطلاب، ومن ضمنها سؤال عن الهدف من دراسة العلوم؛ حيث طالب الطلابَ بالإجابة عنه.