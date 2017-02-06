شاهد.. وزير التعليم يفاجئ ابتدائية بالرياض ويسأل الطلاب: لماذا ندرس العلوم؟

التقى بقائد المدرسة والمعلمين وشاركهم العمل في حجرة الصف

تفقد‫‫ وزير التعليم "الدكتور أحمد العيسى" اليوم ابتدائية نوفل بن‬ الحارث في العاصمة الرياض في جولة مفاجئة صباح اليوم الاثنين.

والتقى وزير التعليم بقائد المدرسة والمعلمين وشاركهم العمل في حجرة الصف؛ حيث وجه تساؤلات وناقش الطلاب، ومن ضمنها سؤال عن الهدف من دراسة العلوم؛ حيث طالب الطلابَ بالإجابة عنه.