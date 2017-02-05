شاهد.. وزير الدفاع الباكستاني في جناح "الحدود الشمالية" بالجنادرية

يشمل مقتنيات تاريخية وفلكلوراً شعبياً مثل الدحة والهجيني ومتحف الصقور

جذب الموروث الشعبي بجناح الحدود الشمالية المشارك في المهرجان الوطني للثقافة والتراث الجنادرية 31، وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، والوفد المرافق له، أثناء تجوله في العديد من الأجنحة من شتى مناطق المملكة.

وقدم المشاركون في وفد الشمالية للوزير الباكستاني فلكلوراً شعبياً؛ مثل الهجيني والدحة المعروفة بـ"رقصة الحرب"، بالإضافة الى المقتنيات التاريخية المصاحبة في الجناح، منها متحف الصقور وخبر التنور وغيرها.

ويصل عدد المشاركين في جناح الحدود الشمالية هذا العام لأكثر من 100 مشارك ما بين لجان عامة وفرق شعبية.