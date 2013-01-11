بالصور .. وفد "سبق" في زيارة جامعة الأميرة نورة.. جولة من المراكز البحثية لـ"المترو"

اختُتِمت باتفاق على خطوط التعاون بين الصحيفة والجامعة

(تصوير: فايز الزيادي) : زار وفد صحيفة "سبق"، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ حيث كان في استقبال الوفد وكيل الجامعة الدكتور صالح بن عبدالله، فيما نسّق للزيارة التي جاءت بدعوة من الجامعة مدير العلاقات العامة بالجامعة الإعلامي خالد اليمني.

وبدأ الاستقبال بكلمة ترحيبية بوفد "سبق" من قبل وكيل الجامعة عبّر فيها عن سعادته بهذه الزيارة التي تمنّى أن تعزز التواصل، ومدّ جسور العلاقة بين الجامعة والجهات الإعلامية، مؤكداً أن "سبق" من الشركاء الذين نسعد بتميز العلاقة معهم والتواصل الدائم فيما يحقق الأهداف المرجوّة لإيصال رسالة الجامعة ويخدم نجاحاتها، وما تحققه على كل الأصعدة كأحد الصروح العلمية والتنموية لهذا الوطن.

وأكد رئيس تحرير "سبق" علي الحازمي، أن مثل هذه الزيارات والتواصل يخلق حراكاً دائماً، ويخدم الرسالتين الإعلامية والتعليمية، ويقارب وجهات النظر، ويسهّل وصول المعلومة، وينقل الصورة الصحيحة للمتابع والمهتم لمثل هذه الإنجازات الوطنية، وأن المرحلة القادمة، وتحقيقاً لأهداف رؤية "2030" تحتاج لمزيد من الشراكات والتعاون بما يخدم الوطن والمواطن ويحقق تطلعات القيادة، ويساهم في تعزيز رفعة الوطن في كل المجالات.

بعد ذلك تم اصطحاب وفد "سبق" في جولة على بعض المنشآت داخل أروقة الجامعة؛ حيث تمّت زيارة مركز أبحاث العلوم الصحية، والذي يُعتبر من ضمن عدة مراكز أبحاث متعددة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ حيث يكرّس المركز جهوده لمتابعة ودعم أهداف البحث العلمي لتحسين الصحة، فضلاً عن مركز المحاكاة والمهارات الطبي ومركز المؤتمرات والندوات بالجامعة وأدارة الأمن والسلامة.

كما تمّت زيارة محطة المترو بالجامعة، وهو نظام نقل آلي عبارة عن "قطار مترو" أنشئ ليسهّل عملية التنقل بين الكليات ومرافق الجامعة؛ حيث تأسس ‎"مترو" جامعة الأميرة نورة منذ اللبنة الأولى لتأسيس الجامعة، واكتمل قبل اكتمال بعض مرافق الجامعة وبعض مبانيها، فيما تعاقبت عليه عدد من الشركات المشغلة ‎العالمية المختصة بسكة حديد يبلغ طولها 12 كلم، وقطارات تبلغ 22 قطاراً، يعمل منها يومياً 19 قطاراً، كما يبلغ عدد الخطوط 4 خطوط، وينقسم كل قطار إلى مركبتين مرتبطتين ببعضهما، حيث تتسع كل مركبة لأكثر من ‎155 راكباً، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل قطار تقريباً من 264 إلى 300 راكب، بينما ‎يبلغ عدد المحطات 14 محطة بين كل محطة وأخرى 400م، ويتداخل مشروع الملك ‎عبدالعزيز للنقل العام في العاصمة الرياض في جزء من الخط الرابع لمسار المترو مع ‎أراضي ومرافق جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حيث يمر الخط بمحاذاة طول السور ‎الغربي من الجامعة، ويرتبط معها بشكل مباشر.

وفي ختام الزيارة، تم الاتفاق على الخطوط العريضة للتعاون المشترك بين الجامعة وصحيفة "سبق"، بما يخدم الوطن والمواطن، ويتناسب مع تحقيق رؤية المملكة 2030.