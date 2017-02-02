شاهد.. BMW تقتحم محلاً للمكسرات في "لبن الرياض"

بعد دقائق من وقت الإغلاق.. ولا إصابات

اقتحمت سيارة من طراز BMW ظهر اليوم محلاً للمكسرات في ضاحية لبن بالرياض.

الحادثة التي لم تسفر عن وفيات أو إصابات ولله الحمد، صادفت وقت إغلاق المحل، حيث ما إن انتهى العاملون في المحل من إغلاقه حتى اقتحمت السيارة المحل، محطمة الزجاج الخارجي لتستقر وسط المحل.

المعلومات الأولية أشارت إلى أن سبب الحادث يعود إلى خلل في مكابح المركبة.

الجهات المرورية باشرت الموقع وأكملت الإجراءات اللازمة.