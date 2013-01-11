شباب الطائف يطلقون بادرة "كن معلمي" لدروس التقوية المجانية

الأولى من نوعها بالمملكة تستهدف محدودي الدخل والأيتام

تطلق مجموعة من الشباب المتطوع بالطائف، بادرة اجتماعية تعلمية، من مبدأ ديني، ومنطلق وطني، قدوةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - في عمل الخير بكل مكان، تستهدف ذوي الدخل المحدود، والأيتام .



وكان قد بدأ "أحمد بن عبدالعزيز آل جعفر الغامدي" أحد أبناء الطائف، ومجموعة من الشباب المتطوعين بادرة فريدة من نوعها باسم "كُن معلمي"، تحت مظلة جمعية البر الخيرية بالطائف .

وتعتمد فكرة المبادرة على إعطاء دروس تقوية في المواد العلمية للمرحلة المتوسطة "رياضيات، علوم، إنجليزي" للطُلاب من ذوي الدخل المحدود، والطُلاب الأيتام دون مُقابل مادي، بغية الأجر من الله سبحانه.



ويتكون الفريق من معلمين ذوي خبرة، وشباب من مختلف الفئات العمرية، وسوف تنطلق الفعاليات غدًا الثلاثاء بإذن لله، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، فيما سيتم نقل أحداث المبادرة على الحساب الرسمي لها بالتويتر .



ولاقت المُبادرة قبولاً وتشجيعاً كبيراً قبل انطلاقة فعالياتها، وذلك بعد الاطلاع على أهدافها، فيما يتوقع أن تُحقق نجاحاً ملحوظاً أثناء سيرها.

