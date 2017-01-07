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​شجاعة بطل حادثة "إرهابيي الرياض" تجسد "قَسَم نايف" عن بسالة رجال الأمن

تجسدت بطولة وشجاعة رجل الأمن، فجر اليوم بالرياض، في تصديه لمحاولة الإرهابييْن الاستيلاء على دورية أمنية بعد تضييق الخناق عليهما في أحد أحياء شمال الرياض، بسلاح من نوع مسدس وجهاً لوجه، على الرغم من حمل الإرهابيين لأسلحة رشاش وأحزمة ناسفة، مقولة وقسم الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- عن بسالة رجال الأمن، وحبّهم للإقدام وشجاعتهم منقطعة النظير، والذي قال فيها: "أقسم بالله، إنني لم أجد في يوم من الأيام واحداً منهم أصيب من الخلف.. إصاباتهم دائما في الوجه والصدر..  إنهم يقدِمون ولا يهربون".

 

وتداول عدد من المغردين الفيديو الذي يظهر فيه رجل الأمن، وهو يقاوم الإرهابيين وينتصر عليهما بمسدسه، مشيدين بعمله البطولي الذي إن دل فإنما يدل على الخبرات التي يمتلكها منسوبو الأمن العام بالمملكة.

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​شجاعة بطل حادثة "إرهابيي الرياض" تجسد "قَسَم نايف" عن بسالة رجال الأمن
سبق

تجسدت بطولة وشجاعة رجل الأمن، فجر اليوم بالرياض، في تصديه لمحاولة الإرهابييْن الاستيلاء على دورية أمنية بعد تضييق الخناق عليهما في أحد أحياء شمال الرياض، بسلاح من نوع مسدس وجهاً لوجه، على الرغم من حمل الإرهابيين لأسلحة رشاش وأحزمة ناسفة، مقولة وقسم الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- عن بسالة رجال الأمن، وحبّهم للإقدام وشجاعتهم منقطعة النظير، والذي قال فيها: "أقسم بالله، إنني لم أجد في يوم من الأيام واحداً منهم أصيب من الخلف.. إصاباتهم دائما في الوجه والصدر..  إنهم يقدِمون ولا يهربون".

 

وتداول عدد من المغردين الفيديو الذي يظهر فيه رجل الأمن، وهو يقاوم الإرهابيين وينتصر عليهما بمسدسه، مشيدين بعمله البطولي الذي إن دل فإنما يدل على الخبرات التي يمتلكها منسوبو الأمن العام بالمملكة.

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
07:50 PM
اخر تعديل
08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
01:33 PM

​شجاعة بطل حادثة "إرهابيي الرياض" تجسد "قَسَم نايف" عن بسالة رجال الأمن

A A A
فهد كاملي - جازان
48
88,534

تجسدت بطولة وشجاعة رجل الأمن، فجر اليوم بالرياض، في تصديه لمحاولة الإرهابييْن الاستيلاء على دورية أمنية بعد تضييق الخناق عليهما في أحد أحياء شمال الرياض، بسلاح من نوع مسدس وجهاً لوجه، على الرغم من حمل الإرهابيين لأسلحة رشاش وأحزمة ناسفة، مقولة وقسم الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- عن بسالة رجال الأمن، وحبّهم للإقدام وشجاعتهم منقطعة النظير، والذي قال فيها: "أقسم بالله، إنني لم أجد في يوم من الأيام واحداً منهم أصيب من الخلف.. إصاباتهم دائما في الوجه والصدر..  إنهم يقدِمون ولا يهربون".

 

وتداول عدد من المغردين الفيديو الذي يظهر فيه رجل الأمن، وهو يقاوم الإرهابيين وينتصر عليهما بمسدسه، مشيدين بعمله البطولي الذي إن دل فإنما يدل على الخبرات التي يمتلكها منسوبو الأمن العام بالمملكة.

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