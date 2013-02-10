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250 شخصاً يشاركون في "مشي جماعي" 10 كم في جامعة الملك سعود

نشاط نظّمته مجموعة "مشاة الرياض" التطوعية فجر اليوم

نظّمت مجموعة مشاة الرياض التطوعية، بالشراكة مع جامعة الملك سعود، نشاطها الأسبوعي في شوارع وأروقة الجامعة، وذلك فجر الجمعة، وتضمن النشاط مشياً جماعياً لنحو 10 كلم، وإفطاراً صحياً جماعياً أعدّه أعضاء المبادرة.

 

وشارك في النشاط نحو 250 مشاركاً من داخل الجامعة وخارجها من مواطنين ومقيمين وطلاب الجامعة ومنسوبيها.

 

وشملت الفعالية أيضاً شرحاً عملياً للمشي السريع، وعرضاً تعريفياً عن المبادرة ونشاطاتها في عام، إضافة إلى أخذ قياسات الجهد والوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم في الصالة الرياضية "القبة الهوائية".

 

وأسهمت كلية علوم الرياضة والنشاط البدني ممثلة في قسم فسيولوجيا الجهد البدني مساهمة فاعلة في نجاح الفعالية من خلال الإعداد المبكر لهذه الفعالية، وتأمين القياسات البدنية للمشاركين بإشراف إدارة القسم ومشاركة طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس.

 

وقال مؤسِّس مشاة الرياض م. حسان الفلو؛ إن المبادرة تتوجّه إلى مزيد من الشراكات مع القطاعات المهتمة بالصحة والتنمية المجتمعية، كما ثمّن أ. أحمد آل سليمان؛ منسق النشاط في مشاة الرياض، دور الجامعة في تفعيل هذه الشراكة.

 

من جانبه، قال  د. صالح الإنصاري؛ الأستاذ المساعد في طب الأسرة والمجتمع الذي يدعم هذه المجموعة منذ نشأتها: "نؤكّد أهمية هذه المبادرة، وندعو القطاع الصحي، إلى دعم هذه المجموعة وغيرها من #مجموعات_المشي المختلفة والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك للدور الجوهري الذي تقدمه لـ #تعزيز_الصحة ومكافحة #الأمراض_المزمنة".

 

وكشف عن تقدُّم كبير في مبادرته بالتعاون مع مجموعة من المهتمين لإنشاء جمعية خيرية ستَرَى النور قريباً تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باسم "جمعية رياضة المشي"؛ المسماة اختصاراً "مشاة".

 

وتهدف #مشاة_الرياض إلى نشر ثقافة #المشي _للصحة في المجتمع والتوعية بأهميته الصحية، وإيجاد بيئة محفزة على ممارسة المشي بانتظام، من خلال تنظيم نشاط مشي جماعي، فجر كل يوم جمعة، مع مجموعة من محبي وعشاق المشي فجراً.

 

وللمجموعة حسابٌ في تطبيق "تليجرام" وحساب في "تويتر"؛ قارب عدد متابعيه نحو سبعة آلاف متابع.

 

وتصدر المجموعة سلسلةً محفزةً من قصص مشاة الرياض، ممَّن تخلصوا من السمنة والأمراض المزمنة.

كما تغطي نشاطات #سفراء_مشاة_الرياض ممّن يمارسون المشي مرتدين قميص مشاة الرياض في عديد من مدن الداخل والخارج ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وخلال عام واحد هو عمر هذه المبادرة، نفّذت #مشاة_الرياض أكثر من خمسين نشاطاً للمشي الجماعي، ويأتي نشاط المجموعة ضمن توجهات التحول الوطني التي تهدف في أحد جوانبها، إلى زيادة نسبة ممارسي الرياضة.

 

وعقدت #مشاة_الرياض شراكات مجتمعية لتفعيل نشاطات المجموعة مع عديد من القطاعات الحكومية والخاصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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250 شخصاً يشاركون في "مشي جماعي" 10 كم في جامعة الملك سعود
سبق

نظّمت مجموعة مشاة الرياض التطوعية، بالشراكة مع جامعة الملك سعود، نشاطها الأسبوعي في شوارع وأروقة الجامعة، وذلك فجر الجمعة، وتضمن النشاط مشياً جماعياً لنحو 10 كلم، وإفطاراً صحياً جماعياً أعدّه أعضاء المبادرة.

 

وشارك في النشاط نحو 250 مشاركاً من داخل الجامعة وخارجها من مواطنين ومقيمين وطلاب الجامعة ومنسوبيها.

 

وشملت الفعالية أيضاً شرحاً عملياً للمشي السريع، وعرضاً تعريفياً عن المبادرة ونشاطاتها في عام، إضافة إلى أخذ قياسات الجهد والوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم في الصالة الرياضية "القبة الهوائية".

 

وأسهمت كلية علوم الرياضة والنشاط البدني ممثلة في قسم فسيولوجيا الجهد البدني مساهمة فاعلة في نجاح الفعالية من خلال الإعداد المبكر لهذه الفعالية، وتأمين القياسات البدنية للمشاركين بإشراف إدارة القسم ومشاركة طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس.

 

وقال مؤسِّس مشاة الرياض م. حسان الفلو؛ إن المبادرة تتوجّه إلى مزيد من الشراكات مع القطاعات المهتمة بالصحة والتنمية المجتمعية، كما ثمّن أ. أحمد آل سليمان؛ منسق النشاط في مشاة الرياض، دور الجامعة في تفعيل هذه الشراكة.

 

من جانبه، قال  د. صالح الإنصاري؛ الأستاذ المساعد في طب الأسرة والمجتمع الذي يدعم هذه المجموعة منذ نشأتها: "نؤكّد أهمية هذه المبادرة، وندعو القطاع الصحي، إلى دعم هذه المجموعة وغيرها من #مجموعات_المشي المختلفة والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك للدور الجوهري الذي تقدمه لـ #تعزيز_الصحة ومكافحة #الأمراض_المزمنة".

 

وكشف عن تقدُّم كبير في مبادرته بالتعاون مع مجموعة من المهتمين لإنشاء جمعية خيرية ستَرَى النور قريباً تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باسم "جمعية رياضة المشي"؛ المسماة اختصاراً "مشاة".

 

وتهدف #مشاة_الرياض إلى نشر ثقافة #المشي _للصحة في المجتمع والتوعية بأهميته الصحية، وإيجاد بيئة محفزة على ممارسة المشي بانتظام، من خلال تنظيم نشاط مشي جماعي، فجر كل يوم جمعة، مع مجموعة من محبي وعشاق المشي فجراً.

 

وللمجموعة حسابٌ في تطبيق "تليجرام" وحساب في "تويتر"؛ قارب عدد متابعيه نحو سبعة آلاف متابع.

 

وتصدر المجموعة سلسلةً محفزةً من قصص مشاة الرياض، ممَّن تخلصوا من السمنة والأمراض المزمنة.

كما تغطي نشاطات #سفراء_مشاة_الرياض ممّن يمارسون المشي مرتدين قميص مشاة الرياض في عديد من مدن الداخل والخارج ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وخلال عام واحد هو عمر هذه المبادرة، نفّذت #مشاة_الرياض أكثر من خمسين نشاطاً للمشي الجماعي، ويأتي نشاط المجموعة ضمن توجهات التحول الوطني التي تهدف في أحد جوانبها، إلى زيادة نسبة ممارسي الرياضة.

 

وعقدت #مشاة_الرياض شراكات مجتمعية لتفعيل نشاطات المجموعة مع عديد من القطاعات الحكومية والخاصة.

10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
01:21 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
02:31 PM
نشاط نظّمته مجموعة "مشاة الرياض" التطوعية فجر اليوم

250 شخصاً يشاركون في "مشي جماعي" 10 كم في جامعة الملك سعود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّمت مجموعة مشاة الرياض التطوعية، بالشراكة مع جامعة الملك سعود، نشاطها الأسبوعي في شوارع وأروقة الجامعة، وذلك فجر الجمعة، وتضمن النشاط مشياً جماعياً لنحو 10 كلم، وإفطاراً صحياً جماعياً أعدّه أعضاء المبادرة.

 

وشارك في النشاط نحو 250 مشاركاً من داخل الجامعة وخارجها من مواطنين ومقيمين وطلاب الجامعة ومنسوبيها.

 

وشملت الفعالية أيضاً شرحاً عملياً للمشي السريع، وعرضاً تعريفياً عن المبادرة ونشاطاتها في عام، إضافة إلى أخذ قياسات الجهد والوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم في الصالة الرياضية "القبة الهوائية".

 

وأسهمت كلية علوم الرياضة والنشاط البدني ممثلة في قسم فسيولوجيا الجهد البدني مساهمة فاعلة في نجاح الفعالية من خلال الإعداد المبكر لهذه الفعالية، وتأمين القياسات البدنية للمشاركين بإشراف إدارة القسم ومشاركة طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس.

 

وقال مؤسِّس مشاة الرياض م. حسان الفلو؛ إن المبادرة تتوجّه إلى مزيد من الشراكات مع القطاعات المهتمة بالصحة والتنمية المجتمعية، كما ثمّن أ. أحمد آل سليمان؛ منسق النشاط في مشاة الرياض، دور الجامعة في تفعيل هذه الشراكة.

 

من جانبه، قال  د. صالح الإنصاري؛ الأستاذ المساعد في طب الأسرة والمجتمع الذي يدعم هذه المجموعة منذ نشأتها: "نؤكّد أهمية هذه المبادرة، وندعو القطاع الصحي، إلى دعم هذه المجموعة وغيرها من #مجموعات_المشي المختلفة والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك للدور الجوهري الذي تقدمه لـ #تعزيز_الصحة ومكافحة #الأمراض_المزمنة".

 

وكشف عن تقدُّم كبير في مبادرته بالتعاون مع مجموعة من المهتمين لإنشاء جمعية خيرية ستَرَى النور قريباً تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باسم "جمعية رياضة المشي"؛ المسماة اختصاراً "مشاة".

 

وتهدف #مشاة_الرياض إلى نشر ثقافة #المشي _للصحة في المجتمع والتوعية بأهميته الصحية، وإيجاد بيئة محفزة على ممارسة المشي بانتظام، من خلال تنظيم نشاط مشي جماعي، فجر كل يوم جمعة، مع مجموعة من محبي وعشاق المشي فجراً.

 

وللمجموعة حسابٌ في تطبيق "تليجرام" وحساب في "تويتر"؛ قارب عدد متابعيه نحو سبعة آلاف متابع.

 

وتصدر المجموعة سلسلةً محفزةً من قصص مشاة الرياض، ممَّن تخلصوا من السمنة والأمراض المزمنة.

كما تغطي نشاطات #سفراء_مشاة_الرياض ممّن يمارسون المشي مرتدين قميص مشاة الرياض في عديد من مدن الداخل والخارج ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وخلال عام واحد هو عمر هذه المبادرة، نفّذت #مشاة_الرياض أكثر من خمسين نشاطاً للمشي الجماعي، ويأتي نشاط المجموعة ضمن توجهات التحول الوطني التي تهدف في أحد جوانبها، إلى زيادة نسبة ممارسي الرياضة.

 

وعقدت #مشاة_الرياض شراكات مجتمعية لتفعيل نشاطات المجموعة مع عديد من القطاعات الحكومية والخاصة.

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