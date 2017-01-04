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شراحيلي والقرني يلحقان بقائمة المستبعدين من الهلال

طلب الجهاز الفني بنادي الهلال وعبر تقرير أعده المدرب رامون دياز من الإدارة الهلالية استبعاد العديد من الأسماء البارزة خلال فترة الانتقالات الشتوية لعدم حاجة الفريق لخدماتهم في الوقت الحالي.


 وتصدر عبدالعزيز الدوسري والحارس السابق خالد شراحيلي القائمة التي ضمت فهد غازي والكعبي وعبدالمجيد السواط بالإضافة إلى محمد القرني والمحترف البرازيلي تياجو.
وتسعى الإدارة الهلالية لاستقطاب محترف صانع لعب أو في مركز الهجوم لتعويض غياب اللاعب مجاهد المنيع بعد ثبوت إصابته بالرباط الصليبي وغيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم. 
 

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شراحيلي والقرني يلحقان بقائمة المستبعدين من الهلال
سبق

طلب الجهاز الفني بنادي الهلال وعبر تقرير أعده المدرب رامون دياز من الإدارة الهلالية استبعاد العديد من الأسماء البارزة خلال فترة الانتقالات الشتوية لعدم حاجة الفريق لخدماتهم في الوقت الحالي.


 وتصدر عبدالعزيز الدوسري والحارس السابق خالد شراحيلي القائمة التي ضمت فهد غازي والكعبي وعبدالمجيد السواط بالإضافة إلى محمد القرني والمحترف البرازيلي تياجو.
وتسعى الإدارة الهلالية لاستقطاب محترف صانع لعب أو في مركز الهجوم لتعويض غياب اللاعب مجاهد المنيع بعد ثبوت إصابته بالرباط الصليبي وغيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم. 
 

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
10:48 PM

شراحيلي والقرني يلحقان بقائمة المستبعدين من الهلال

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محمد البقمي - الرياض
7
5,677

طلب الجهاز الفني بنادي الهلال وعبر تقرير أعده المدرب رامون دياز من الإدارة الهلالية استبعاد العديد من الأسماء البارزة خلال فترة الانتقالات الشتوية لعدم حاجة الفريق لخدماتهم في الوقت الحالي.


 وتصدر عبدالعزيز الدوسري والحارس السابق خالد شراحيلي القائمة التي ضمت فهد غازي والكعبي وعبدالمجيد السواط بالإضافة إلى محمد القرني والمحترف البرازيلي تياجو.
وتسعى الإدارة الهلالية لاستقطاب محترف صانع لعب أو في مركز الهجوم لتعويض غياب اللاعب مجاهد المنيع بعد ثبوت إصابته بالرباط الصليبي وغيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم. 
 

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