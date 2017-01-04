شراحيلي والقرني يلحقان بقائمة المستبعدين من الهلال

طلب الجهاز الفني بنادي الهلال وعبر تقرير أعده المدرب رامون دياز من الإدارة الهلالية استبعاد العديد من الأسماء البارزة خلال فترة الانتقالات الشتوية لعدم حاجة الفريق لخدماتهم في الوقت الحالي.



وتصدر عبدالعزيز الدوسري والحارس السابق خالد شراحيلي القائمة التي ضمت فهد غازي والكعبي وعبدالمجيد السواط بالإضافة إلى محمد القرني والمحترف البرازيلي تياجو.

وتسعى الإدارة الهلالية لاستقطاب محترف صانع لعب أو في مركز الهجوم لتعويض غياب اللاعب مجاهد المنيع بعد ثبوت إصابته بالرباط الصليبي وغيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم.

