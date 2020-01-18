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شراكة بين المكتب التعاوني بأبها وسجون عسير

لتحقيق البناء الفكري والمعنوي لرجل الأمن والنزيل

استقبل مدير سجون منطقة عسير، العميد مبارك محيا السليس، مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها الدكتور سعيد بن هادي البشري، مع مجموعة من المشايخ أعضاء اللجان الشبابية بالمكتب، لتوقيع مذكرة شراكة بين مكتب الدعوة بأبها وسجن أبها العام.

 

 بدأت احتفالية توقيع الشراكة بكلمة لمدير سجون منطقة عسير، رحب فيها بالمشايخ الفضلاء من المكتب التعاوني بأبها، وبين دور العاملين في سجون منطقة عسير عامة ودور رجال الأمن في سجن أبها العام على وجه الخصوص.

 

وفي كلمته، قدم مدير المكتب التعاوني بأبها د. سعيد البشري شرحا حول الشراكة وأهميتها، وبين أن 

رؤية الشراكة نظرة مستقبلية لتوحيد الجهود في التوجيه والتوعية، لتحقيق نتائج فاعلة في البناء الفكري والمعنوي لرجل الأمن والنزيل داخل سجن أبها العام في منطقة عسير.

 

وقال إن رسالة الشراكة الهدف منها هي التعاون في التطوير والتنسيق وفق خطة واضحة للاستفادة من مخرجات رجل الأمن الإيجابية في المجتمع، وتوعية النزيل لإخراجه من الشبهات والشهوات، ليعود إلى مجتمعه عضواً صالحاً، مبين أن أهدافها تكوين فريق عمل من الطرفين يقوم بدور الشراكة الفاعلة ،و توثيق أواصر التواصل والتعاون بين المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية في المنطقة، إلى جانب التعاون في الرقي بدور رجل الأمن وما يحمله من قيم في مقابلته وتعامله مع أطياف المجتمع ونزلاء السجن.

 

وأردف: وكذلك نشر ثقافة الوعي الفكري لدى المستفيدين ومشاركة المكتب التعاوني في احتفالاته ومناسباته العامة ، منوها ً أنه سوف يستفيد من هذه الشراكة إدارة سجن أبها أفراداً ونزلاء نساء ورجالا بما فيهم الجاليات.

 

وعقب ذلك، وقعت الشراكة من قبل مدير إدارة سجن أبها العام العقيد عايض عوض بن فلاح، مع مدير المكتب التعاوني بأبها وتبادلا الهدايا في نهاية الحفل.

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شراكة بين المكتب التعاوني بأبها وسجون عسير
سبق

استقبل مدير سجون منطقة عسير، العميد مبارك محيا السليس، مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها الدكتور سعيد بن هادي البشري، مع مجموعة من المشايخ أعضاء اللجان الشبابية بالمكتب، لتوقيع مذكرة شراكة بين مكتب الدعوة بأبها وسجن أبها العام.

 

 بدأت احتفالية توقيع الشراكة بكلمة لمدير سجون منطقة عسير، رحب فيها بالمشايخ الفضلاء من المكتب التعاوني بأبها، وبين دور العاملين في سجون منطقة عسير عامة ودور رجال الأمن في سجن أبها العام على وجه الخصوص.

 

وفي كلمته، قدم مدير المكتب التعاوني بأبها د. سعيد البشري شرحا حول الشراكة وأهميتها، وبين أن 

رؤية الشراكة نظرة مستقبلية لتوحيد الجهود في التوجيه والتوعية، لتحقيق نتائج فاعلة في البناء الفكري والمعنوي لرجل الأمن والنزيل داخل سجن أبها العام في منطقة عسير.

 

وقال إن رسالة الشراكة الهدف منها هي التعاون في التطوير والتنسيق وفق خطة واضحة للاستفادة من مخرجات رجل الأمن الإيجابية في المجتمع، وتوعية النزيل لإخراجه من الشبهات والشهوات، ليعود إلى مجتمعه عضواً صالحاً، مبين أن أهدافها تكوين فريق عمل من الطرفين يقوم بدور الشراكة الفاعلة ،و توثيق أواصر التواصل والتعاون بين المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية في المنطقة، إلى جانب التعاون في الرقي بدور رجل الأمن وما يحمله من قيم في مقابلته وتعامله مع أطياف المجتمع ونزلاء السجن.

 

وأردف: وكذلك نشر ثقافة الوعي الفكري لدى المستفيدين ومشاركة المكتب التعاوني في احتفالاته ومناسباته العامة ، منوها ً أنه سوف يستفيد من هذه الشراكة إدارة سجن أبها أفراداً ونزلاء نساء ورجالا بما فيهم الجاليات.

 

وعقب ذلك، وقعت الشراكة من قبل مدير إدارة سجن أبها العام العقيد عايض عوض بن فلاح، مع مدير المكتب التعاوني بأبها وتبادلا الهدايا في نهاية الحفل.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
05:01 PM
لتحقيق البناء الفكري والمعنوي لرجل الأمن والنزيل

شراكة بين المكتب التعاوني بأبها وسجون عسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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استقبل مدير سجون منطقة عسير، العميد مبارك محيا السليس، مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها الدكتور سعيد بن هادي البشري، مع مجموعة من المشايخ أعضاء اللجان الشبابية بالمكتب، لتوقيع مذكرة شراكة بين مكتب الدعوة بأبها وسجن أبها العام.

 

 بدأت احتفالية توقيع الشراكة بكلمة لمدير سجون منطقة عسير، رحب فيها بالمشايخ الفضلاء من المكتب التعاوني بأبها، وبين دور العاملين في سجون منطقة عسير عامة ودور رجال الأمن في سجن أبها العام على وجه الخصوص.

 

وفي كلمته، قدم مدير المكتب التعاوني بأبها د. سعيد البشري شرحا حول الشراكة وأهميتها، وبين أن 

رؤية الشراكة نظرة مستقبلية لتوحيد الجهود في التوجيه والتوعية، لتحقيق نتائج فاعلة في البناء الفكري والمعنوي لرجل الأمن والنزيل داخل سجن أبها العام في منطقة عسير.

 

وقال إن رسالة الشراكة الهدف منها هي التعاون في التطوير والتنسيق وفق خطة واضحة للاستفادة من مخرجات رجل الأمن الإيجابية في المجتمع، وتوعية النزيل لإخراجه من الشبهات والشهوات، ليعود إلى مجتمعه عضواً صالحاً، مبين أن أهدافها تكوين فريق عمل من الطرفين يقوم بدور الشراكة الفاعلة ،و توثيق أواصر التواصل والتعاون بين المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية في المنطقة، إلى جانب التعاون في الرقي بدور رجل الأمن وما يحمله من قيم في مقابلته وتعامله مع أطياف المجتمع ونزلاء السجن.

 

وأردف: وكذلك نشر ثقافة الوعي الفكري لدى المستفيدين ومشاركة المكتب التعاوني في احتفالاته ومناسباته العامة ، منوها ً أنه سوف يستفيد من هذه الشراكة إدارة سجن أبها أفراداً ونزلاء نساء ورجالا بما فيهم الجاليات.

 

وعقب ذلك، وقعت الشراكة من قبل مدير إدارة سجن أبها العام العقيد عايض عوض بن فلاح، مع مدير المكتب التعاوني بأبها وتبادلا الهدايا في نهاية الحفل.

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