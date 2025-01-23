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شرطة أملج تحقق في تسليم جثمان لغير ذويه ودفنه بالخطأ

المتوفى تعرض للدهس بشاحنة بالقرب من كوبري الحمض

علمت "سبق" أنَّ شرطة محافظة أملج تحقق في قضية تسليم جثمان متوفى لغير ذويه، بعد تعرضه -رحمه الله- لحادثة دهس صباح الأربعاء الماضي، ونتج على إثر هذا الخطأ  دفن المتوفى عن طريق العائلة الأخرى بعد الصلاة عليه، وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أنَّ لجنة حضرت أمس للمحافظة لاستكمال التحقيقات في قضية تسليم الجثمان.

 

وأكَّد ابن أخي المتوفى المدفون لـ"سبق" أنهم تقدموا بدعوى للشرطة لمعرفة حيثيات تسليم الجثمان، كاشفًا أنَّ عمه المتوفى تعرض للدهس عن طريق شاحنة في منطقة بالقرب من كوبري الحمض تبعد عن أملج 90 كلم الأربعاء الماضي.

 

وأضاف: "استدللنا على وفاته حين عثرنا على سيارته متعطلة بالقرب من كوبري الحمض، وتتبعنا الأثر، ووجدنا جهاز جواله وأحذيته حتى وصلنا إلى موقع الحادث على بعد 15 كلم تقريبًا وشاهدنا آثار الدماء، الأمر الذي دفعنا لإبلاغ الشرطة واتضح عن طريق البصمات أنه عمي.

 

 ولفت إلى أن العائلة التي دفنت عمه قدَّمت واجب العزاء اليوم، واعتذرت عن ما جرى، وكشفت أنَّهم كانوا قد أبلغوا بفقدان ابنهم، وحين وقع الحادث تم إشعارهم بضرورة الحضور واستلام الجثمان، وحضروا وتسلموه، وصلوا عليه، ودفنوه، معتقدين أنه ابنهم المفقود.

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شرطة أملج تحقق في تسليم جثمان لغير ذويه ودفنه بالخطأ
سبق

علمت "سبق" أنَّ شرطة محافظة أملج تحقق في قضية تسليم جثمان متوفى لغير ذويه، بعد تعرضه -رحمه الله- لحادثة دهس صباح الأربعاء الماضي، ونتج على إثر هذا الخطأ  دفن المتوفى عن طريق العائلة الأخرى بعد الصلاة عليه، وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أنَّ لجنة حضرت أمس للمحافظة لاستكمال التحقيقات في قضية تسليم الجثمان.

 

وأكَّد ابن أخي المتوفى المدفون لـ"سبق" أنهم تقدموا بدعوى للشرطة لمعرفة حيثيات تسليم الجثمان، كاشفًا أنَّ عمه المتوفى تعرض للدهس عن طريق شاحنة في منطقة بالقرب من كوبري الحمض تبعد عن أملج 90 كلم الأربعاء الماضي.

 

وأضاف: "استدللنا على وفاته حين عثرنا على سيارته متعطلة بالقرب من كوبري الحمض، وتتبعنا الأثر، ووجدنا جهاز جواله وأحذيته حتى وصلنا إلى موقع الحادث على بعد 15 كلم تقريبًا وشاهدنا آثار الدماء، الأمر الذي دفعنا لإبلاغ الشرطة واتضح عن طريق البصمات أنه عمي.

 

 ولفت إلى أن العائلة التي دفنت عمه قدَّمت واجب العزاء اليوم، واعتذرت عن ما جرى، وكشفت أنَّهم كانوا قد أبلغوا بفقدان ابنهم، وحين وقع الحادث تم إشعارهم بضرورة الحضور واستلام الجثمان، وحضروا وتسلموه، وصلوا عليه، ودفنوه، معتقدين أنه ابنهم المفقود.

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
09:43 PM
المتوفى تعرض للدهس بشاحنة بالقرب من كوبري الحمض

شرطة أملج تحقق في تسليم جثمان لغير ذويه ودفنه بالخطأ

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بدر الجبل - تبوك
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40,177

علمت "سبق" أنَّ شرطة محافظة أملج تحقق في قضية تسليم جثمان متوفى لغير ذويه، بعد تعرضه -رحمه الله- لحادثة دهس صباح الأربعاء الماضي، ونتج على إثر هذا الخطأ  دفن المتوفى عن طريق العائلة الأخرى بعد الصلاة عليه، وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أنَّ لجنة حضرت أمس للمحافظة لاستكمال التحقيقات في قضية تسليم الجثمان.

 

وأكَّد ابن أخي المتوفى المدفون لـ"سبق" أنهم تقدموا بدعوى للشرطة لمعرفة حيثيات تسليم الجثمان، كاشفًا أنَّ عمه المتوفى تعرض للدهس عن طريق شاحنة في منطقة بالقرب من كوبري الحمض تبعد عن أملج 90 كلم الأربعاء الماضي.

 

وأضاف: "استدللنا على وفاته حين عثرنا على سيارته متعطلة بالقرب من كوبري الحمض، وتتبعنا الأثر، ووجدنا جهاز جواله وأحذيته حتى وصلنا إلى موقع الحادث على بعد 15 كلم تقريبًا وشاهدنا آثار الدماء، الأمر الذي دفعنا لإبلاغ الشرطة واتضح عن طريق البصمات أنه عمي.

 

 ولفت إلى أن العائلة التي دفنت عمه قدَّمت واجب العزاء اليوم، واعتذرت عن ما جرى، وكشفت أنَّهم كانوا قد أبلغوا بفقدان ابنهم، وحين وقع الحادث تم إشعارهم بضرورة الحضور واستلام الجثمان، وحضروا وتسلموه، وصلوا عليه، ودفنوه، معتقدين أنه ابنهم المفقود.

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