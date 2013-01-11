"شرطة الجوف" تنفي اقتحامها منزل مواطن بعد هروبه من نقطة مرور

أكدت أنه أجبر زوجته على تصوير مقطع فيديو تضمن إساءات وتم إيقافه

أكد الناطق الإعلامي بشرطة الجوف الرائد يزيد النومس أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٩-٣-١٣٤٨هـ وأثناء عمل نقطة تفتيش لإدارة مرور منطقة الجوف حضر مواطن بالعقد الثاني من العمر على مركبة بدون لوحات وعند التأكد من وضعه هرب من الموقع بعد صدمه لدورية مرور وعند القبض عليه قاوم رجال الأمن وتم السيطرة عليه وإحالته لمركز شرطة الخالدية.

جاء ذلك في بيان رسمي تسلمت "سبق" نسخةً منه يوضح تفاصيل مقطع فيديو نشره مواطن يتهم فيه أفراد المرور بالجوف بالتعدي عليه بالضرب واقتحام منزله وبداخله عائلته.

وأضاف الرائد النومس أنه أثناء ذلك حضر ذوو المذكور وهدد زوجته إن لم تقم بتصويره سيقوم بتطليقها وقامت بنشر المقطع وتم إيقافه ولَم يتم دخول منزل المذكور من قبل رجال الأمن.

وبين النومس أن ما ذكره المواطن غير صحيح لافتا إلى أنه من خلال تتبع مواقع التواصل الاجتماعي ظهر له مقطع فيديو يظهر إساءته لأنظمة المرور ليتم إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام وإحضار زوجته وإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام.