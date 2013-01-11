النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شرطة الجوف" تنفي اقتحامها منزل مواطن بعد هروبه من نقطة مرور

أكدت أنه أجبر زوجته على تصوير مقطع فيديو تضمن إساءات وتم إيقافه

أكد الناطق الإعلامي بشرطة الجوف الرائد يزيد النومس أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٩-٣-١٣٤٨هـ وأثناء عمل نقطة تفتيش لإدارة مرور منطقة الجوف حضر مواطن بالعقد الثاني من العمر على مركبة بدون لوحات وعند التأكد من وضعه هرب من الموقع بعد صدمه لدورية مرور وعند القبض عليه قاوم رجال الأمن وتم السيطرة عليه وإحالته لمركز شرطة الخالدية.

 

جاء ذلك في بيان رسمي تسلمت "سبق" نسخةً منه يوضح تفاصيل مقطع فيديو نشره مواطن يتهم فيه أفراد المرور بالجوف بالتعدي عليه بالضرب واقتحام منزله وبداخله عائلته.

 

 وأضاف الرائد النومس أنه أثناء ذلك حضر ذوو المذكور وهدد زوجته إن لم تقم بتصويره سيقوم بتطليقها وقامت بنشر المقطع وتم إيقافه ولَم يتم دخول منزل المذكور من قبل رجال الأمن.

 

وبين النومس أن ما ذكره المواطن غير صحيح لافتا إلى أنه من خلال تتبع مواقع التواصل الاجتماعي ظهر له مقطع فيديو يظهر إساءته لأنظمة المرور ليتم إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام وإحضار زوجته وإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شرطة الجوف" تنفي اقتحامها منزل مواطن بعد هروبه من نقطة مرور
سبق

أكد الناطق الإعلامي بشرطة الجوف الرائد يزيد النومس أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٩-٣-١٣٤٨هـ وأثناء عمل نقطة تفتيش لإدارة مرور منطقة الجوف حضر مواطن بالعقد الثاني من العمر على مركبة بدون لوحات وعند التأكد من وضعه هرب من الموقع بعد صدمه لدورية مرور وعند القبض عليه قاوم رجال الأمن وتم السيطرة عليه وإحالته لمركز شرطة الخالدية.

 

جاء ذلك في بيان رسمي تسلمت "سبق" نسخةً منه يوضح تفاصيل مقطع فيديو نشره مواطن يتهم فيه أفراد المرور بالجوف بالتعدي عليه بالضرب واقتحام منزله وبداخله عائلته.

 

 وأضاف الرائد النومس أنه أثناء ذلك حضر ذوو المذكور وهدد زوجته إن لم تقم بتصويره سيقوم بتطليقها وقامت بنشر المقطع وتم إيقافه ولَم يتم دخول منزل المذكور من قبل رجال الأمن.

 

وبين النومس أن ما ذكره المواطن غير صحيح لافتا إلى أنه من خلال تتبع مواقع التواصل الاجتماعي ظهر له مقطع فيديو يظهر إساءته لأنظمة المرور ليتم إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام وإحضار زوجته وإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
06:06 PM
أكدت أنه أجبر زوجته على تصوير مقطع فيديو تضمن إساءات وتم إيقافه

"شرطة الجوف" تنفي اقتحامها منزل مواطن بعد هروبه من نقطة مرور

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
15
11,155

أكد الناطق الإعلامي بشرطة الجوف الرائد يزيد النومس أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٩-٣-١٣٤٨هـ وأثناء عمل نقطة تفتيش لإدارة مرور منطقة الجوف حضر مواطن بالعقد الثاني من العمر على مركبة بدون لوحات وعند التأكد من وضعه هرب من الموقع بعد صدمه لدورية مرور وعند القبض عليه قاوم رجال الأمن وتم السيطرة عليه وإحالته لمركز شرطة الخالدية.

 

جاء ذلك في بيان رسمي تسلمت "سبق" نسخةً منه يوضح تفاصيل مقطع فيديو نشره مواطن يتهم فيه أفراد المرور بالجوف بالتعدي عليه بالضرب واقتحام منزله وبداخله عائلته.

 

 وأضاف الرائد النومس أنه أثناء ذلك حضر ذوو المذكور وهدد زوجته إن لم تقم بتصويره سيقوم بتطليقها وقامت بنشر المقطع وتم إيقافه ولَم يتم دخول منزل المذكور من قبل رجال الأمن.

 

وبين النومس أن ما ذكره المواطن غير صحيح لافتا إلى أنه من خلال تتبع مواقع التواصل الاجتماعي ظهر له مقطع فيديو يظهر إساءته لأنظمة المرور ليتم إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام وإحضار زوجته وإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام.

شارك برأيك
24
42

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
1,374
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,238
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,764
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
2,211

كاريكاتير

البطل جبران عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي
قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

بندر الشهري
عواجي.. فرد من آلاف

عواجي.. فرد من آلاف

سعيد آل جندب
التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

يحيى الشمري
هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

عبدالرحمن المرشد
عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة