"شرطة الرس" تطيح بوافد ووافدة يروّجان لأدوية جنسية غير مرخصة

​أُودِعوا التوقيف وتمّت إحالتهما للتحقيق والادعاء لاستكمال الإجراءات

تمكّنت شرطة محافظة الرس من ضبط مقيمٍ عربي ووافدةٍ من جنسيةٍ آسيوية؛ على إثر اتهامهما ببيع وترويج أدويةٍ ومستحضرات طبية ومنشطات جنسيةٍ غير مرخصة.

ووفقاً للناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، فقد تمكّنت فرق البحث والتحري من رصدهما والقبض عليهما في كمينٍ محكم، وبحوزتهما تلك الأدوية والعقاقير.

وأشار "السحيباني" إلى أنه تم إيداعهما التوقيف، وإحالتهما لهيئة التحقيق والادّعاء العام؛ لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة لهما بحسب الاختصاص.