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شرطة الرياض تضبط بائعي ألعاب "عبدة الشياطين" في المحل الشهير

فيما ينتظر صدور بيان رسمي عن عملية ضبط المتهمين وتفاصيلها

علمت "سبق" أن شرطة منطقة الرياض، قبضت على بائعي ألعاب عبدة الشياطين.

ويُنتظر صدور بيان رسمي عن عملية ضبط المتهمين وتفاصيلها.

وكانت "سبق" وعبر تقرير أعدّه الزميل عويد التومي، قد كشفت مخالفة المحل الشهير الذي كان يعرض تلك الألعاب المخالفة، وذلك بعدما وثَّق مواطن من سكان مدينة الرياض بالفيديو والصور المحل الشهير، يعرض دمى عبدة الشياطين للبيع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تضبط بائعي ألعاب "عبدة الشياطين" في المحل الشهير
سبق

علمت "سبق" أن شرطة منطقة الرياض، قبضت على بائعي ألعاب عبدة الشياطين.

ويُنتظر صدور بيان رسمي عن عملية ضبط المتهمين وتفاصيلها.

وكانت "سبق" وعبر تقرير أعدّه الزميل عويد التومي، قد كشفت مخالفة المحل الشهير الذي كان يعرض تلك الألعاب المخالفة، وذلك بعدما وثَّق مواطن من سكان مدينة الرياض بالفيديو والصور المحل الشهير، يعرض دمى عبدة الشياطين للبيع.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
01:56 PM
فيما ينتظر صدور بيان رسمي عن عملية ضبط المتهمين وتفاصيلها

شرطة الرياض تضبط بائعي ألعاب "عبدة الشياطين" في المحل الشهير

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
17
20,323

علمت "سبق" أن شرطة منطقة الرياض، قبضت على بائعي ألعاب عبدة الشياطين.

ويُنتظر صدور بيان رسمي عن عملية ضبط المتهمين وتفاصيلها.

وكانت "سبق" وعبر تقرير أعدّه الزميل عويد التومي، قد كشفت مخالفة المحل الشهير الذي كان يعرض تلك الألعاب المخالفة، وذلك بعدما وثَّق مواطن من سكان مدينة الرياض بالفيديو والصور المحل الشهير، يعرض دمى عبدة الشياطين للبيع.

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