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شرطة الرياض تضبط عصابة باكستانية تخصصت في غسيل الأموال

يحولونها للخارج بصفة غير شرعية ..ضبط معهم ربع مليون ريال

ألقت شرطة الرياض القبض على عصابة مكونة من 8 أشخاص من الجنسية الباكستانية يقومون بتحويل الأموال لخارج البلاد بصفة غير شرعية.


وتفصيلا ،صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتحويل المبالغ النقدية إلى خارج البلاد بصفة غير شرعية.


فقد توفرت معلومات لدى قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تفيد عن تورط عدد من العمالة الوافدة في إدارة عمليات جمع الأموال وتحويلها لخارج البلاد بطريقة غير مشروعة.


وأضاف : عملت القوة على تحليل المعلومات المتاحه وتتبعها وقامت بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت بفضل الله عن ضبط ثلاثة تشكيلات مستقلة مكونة من ثمانية وافدين (باكستانيي الجنسية في العقد الثالث والرابع من العمر) في كمائن محكمة وبحوزتهم مبالغ نقدية كبيرة تجاوزت ربع مليون ريال ودفاتر حسابات تحويل الأموال, وبسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم.


وتابع : جرى إيقافهم جميعاً لدى مركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم، حسب الاختصاص.

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شرطة الرياض تضبط عصابة باكستانية تخصصت في غسيل الأموال
سبق

ألقت شرطة الرياض القبض على عصابة مكونة من 8 أشخاص من الجنسية الباكستانية يقومون بتحويل الأموال لخارج البلاد بصفة غير شرعية.


وتفصيلا ،صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتحويل المبالغ النقدية إلى خارج البلاد بصفة غير شرعية.


فقد توفرت معلومات لدى قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تفيد عن تورط عدد من العمالة الوافدة في إدارة عمليات جمع الأموال وتحويلها لخارج البلاد بطريقة غير مشروعة.


وأضاف : عملت القوة على تحليل المعلومات المتاحه وتتبعها وقامت بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت بفضل الله عن ضبط ثلاثة تشكيلات مستقلة مكونة من ثمانية وافدين (باكستانيي الجنسية في العقد الثالث والرابع من العمر) في كمائن محكمة وبحوزتهم مبالغ نقدية كبيرة تجاوزت ربع مليون ريال ودفاتر حسابات تحويل الأموال, وبسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم.


وتابع : جرى إيقافهم جميعاً لدى مركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم، حسب الاختصاص.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
02:15 PM
يحولونها للخارج بصفة غير شرعية ..ضبط معهم ربع مليون ريال

شرطة الرياض تضبط عصابة باكستانية تخصصت في غسيل الأموال

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
23
28,280

ألقت شرطة الرياض القبض على عصابة مكونة من 8 أشخاص من الجنسية الباكستانية يقومون بتحويل الأموال لخارج البلاد بصفة غير شرعية.


وتفصيلا ،صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتحويل المبالغ النقدية إلى خارج البلاد بصفة غير شرعية.


فقد توفرت معلومات لدى قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تفيد عن تورط عدد من العمالة الوافدة في إدارة عمليات جمع الأموال وتحويلها لخارج البلاد بطريقة غير مشروعة.


وأضاف : عملت القوة على تحليل المعلومات المتاحه وتتبعها وقامت بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت بفضل الله عن ضبط ثلاثة تشكيلات مستقلة مكونة من ثمانية وافدين (باكستانيي الجنسية في العقد الثالث والرابع من العمر) في كمائن محكمة وبحوزتهم مبالغ نقدية كبيرة تجاوزت ربع مليون ريال ودفاتر حسابات تحويل الأموال, وبسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم.


وتابع : جرى إيقافهم جميعاً لدى مركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم، حسب الاختصاص.

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