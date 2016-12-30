النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الرياض تُطيح بـ ٦ باكستانيين سرقوا مكيّفات بقيمة مليون ريال

هرب بها أحدهم بعد أن كُلِّف بإيصالها من جدة إلى العاصمة المقدّسة

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه في إطار التعاون المشترك بين شرط المناطق تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، بتوفيق من الله، من الإطاحة بـ (6) جناة (من الجنسية الباكستانية) تورّطوا في سرقة (134) جهاز تكييف تجاوزت قيمتها مليون ريال، والهرب بها من محافظة جدة لمدينة الرياض.

 

وكانت الجهة المختصّة بشرطة منطقة الرياض قد تلقت معلومات من شرطة منطقة مكة المكرّمة- محافظة جدة، تشير إلى قيام وافد (باكستاني الجنسية) بسرقة عددٍ كبيرٍ من أجهزة التكييف بعد تحميلها بهدف إيصالها للعاصمة المقدّسة، وارتكابه الفِرار إلى جهة غير معلومة.

 

على أثره قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة باتخاذ جملة من الإجراءات البحثية العاجلة بالتنسيق مع الأجهزة المرتبطة بشرطة المنطقة كافة؛ حيث تمّ رصد الشاحنة وتحديد موقع وجودها في أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض، وأسفرت الجهود عن ضبط سائق الشاحنة قبل أن تمكّنه من تصريف المسروقات، وبسماع أقواله أقرّ بما نُسب إليه ومشاركة خمسة متهمين آخرين من بني جلدته له في التخطيط والعزم على تصريف المسروقات واقتسام ثمنها؛ حيث تمّ ضبطهم جميعاً من خلال كمينٍ مُحكم.

 

وأكّد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة، أنه تمّ التحفظ عليهم جميعاً والمضبوطات رهن استكمال إجراءات تسليمهم إلى الجهة الطالبة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الرياض تُطيح بـ ٦ باكستانيين سرقوا مكيّفات بقيمة مليون ريال
سبق

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه في إطار التعاون المشترك بين شرط المناطق تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، بتوفيق من الله، من الإطاحة بـ (6) جناة (من الجنسية الباكستانية) تورّطوا في سرقة (134) جهاز تكييف تجاوزت قيمتها مليون ريال، والهرب بها من محافظة جدة لمدينة الرياض.

 

وكانت الجهة المختصّة بشرطة منطقة الرياض قد تلقت معلومات من شرطة منطقة مكة المكرّمة- محافظة جدة، تشير إلى قيام وافد (باكستاني الجنسية) بسرقة عددٍ كبيرٍ من أجهزة التكييف بعد تحميلها بهدف إيصالها للعاصمة المقدّسة، وارتكابه الفِرار إلى جهة غير معلومة.

 

على أثره قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة باتخاذ جملة من الإجراءات البحثية العاجلة بالتنسيق مع الأجهزة المرتبطة بشرطة المنطقة كافة؛ حيث تمّ رصد الشاحنة وتحديد موقع وجودها في أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض، وأسفرت الجهود عن ضبط سائق الشاحنة قبل أن تمكّنه من تصريف المسروقات، وبسماع أقواله أقرّ بما نُسب إليه ومشاركة خمسة متهمين آخرين من بني جلدته له في التخطيط والعزم على تصريف المسروقات واقتسام ثمنها؛ حيث تمّ ضبطهم جميعاً من خلال كمينٍ مُحكم.

 

وأكّد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة، أنه تمّ التحفظ عليهم جميعاً والمضبوطات رهن استكمال إجراءات تسليمهم إلى الجهة الطالبة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
01:23 PM
هرب بها أحدهم بعد أن كُلِّف بإيصالها من جدة إلى العاصمة المقدّسة

شرطة الرياض تُطيح بـ ٦ باكستانيين سرقوا مكيّفات بقيمة مليون ريال

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
26
27,013

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه في إطار التعاون المشترك بين شرط المناطق تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، بتوفيق من الله، من الإطاحة بـ (6) جناة (من الجنسية الباكستانية) تورّطوا في سرقة (134) جهاز تكييف تجاوزت قيمتها مليون ريال، والهرب بها من محافظة جدة لمدينة الرياض.

 

وكانت الجهة المختصّة بشرطة منطقة الرياض قد تلقت معلومات من شرطة منطقة مكة المكرّمة- محافظة جدة، تشير إلى قيام وافد (باكستاني الجنسية) بسرقة عددٍ كبيرٍ من أجهزة التكييف بعد تحميلها بهدف إيصالها للعاصمة المقدّسة، وارتكابه الفِرار إلى جهة غير معلومة.

 

على أثره قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة باتخاذ جملة من الإجراءات البحثية العاجلة بالتنسيق مع الأجهزة المرتبطة بشرطة المنطقة كافة؛ حيث تمّ رصد الشاحنة وتحديد موقع وجودها في أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض، وأسفرت الجهود عن ضبط سائق الشاحنة قبل أن تمكّنه من تصريف المسروقات، وبسماع أقواله أقرّ بما نُسب إليه ومشاركة خمسة متهمين آخرين من بني جلدته له في التخطيط والعزم على تصريف المسروقات واقتسام ثمنها؛ حيث تمّ ضبطهم جميعاً من خلال كمينٍ مُحكم.

 

وأكّد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة، أنه تمّ التحفظ عليهم جميعاً والمضبوطات رهن استكمال إجراءات تسليمهم إلى الجهة الطالبة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.

شارك برأيك
19
36

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8 %

8 %

31 ديسمبر
2,465
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,415
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
3,479
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,426

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان
التصفيق بحرارة في مجلس الأمن

التصفيق بحرارة في مجلس الأمن

يحيى الشمري
هؤلاء المطبلون وهؤلاء المثبطون

هؤلاء المطبلون وهؤلاء المثبطون

إبراهيم باداود
كيف ننقذ شبابنا من القاعدة وداعش؟!

كيف ننقذ شبابنا من القاعدة وداعش؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة