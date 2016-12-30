شرطة الرياض تُطيح بـ ٦ باكستانيين سرقوا مكيّفات بقيمة مليون ريال

هرب بها أحدهم بعد أن كُلِّف بإيصالها من جدة إلى العاصمة المقدّسة

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه في إطار التعاون المشترك بين شرط المناطق تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، بتوفيق من الله، من الإطاحة بـ (6) جناة (من الجنسية الباكستانية) تورّطوا في سرقة (134) جهاز تكييف تجاوزت قيمتها مليون ريال، والهرب بها من محافظة جدة لمدينة الرياض.

وكانت الجهة المختصّة بشرطة منطقة الرياض قد تلقت معلومات من شرطة منطقة مكة المكرّمة- محافظة جدة، تشير إلى قيام وافد (باكستاني الجنسية) بسرقة عددٍ كبيرٍ من أجهزة التكييف بعد تحميلها بهدف إيصالها للعاصمة المقدّسة، وارتكابه الفِرار إلى جهة غير معلومة.

على أثره قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة باتخاذ جملة من الإجراءات البحثية العاجلة بالتنسيق مع الأجهزة المرتبطة بشرطة المنطقة كافة؛ حيث تمّ رصد الشاحنة وتحديد موقع وجودها في أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض، وأسفرت الجهود عن ضبط سائق الشاحنة قبل أن تمكّنه من تصريف المسروقات، وبسماع أقواله أقرّ بما نُسب إليه ومشاركة خمسة متهمين آخرين من بني جلدته له في التخطيط والعزم على تصريف المسروقات واقتسام ثمنها؛ حيث تمّ ضبطهم جميعاً من خلال كمينٍ مُحكم.

وأكّد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة، أنه تمّ التحفظ عليهم جميعاً والمضبوطات رهن استكمال إجراءات تسليمهم إلى الجهة الطالبة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.