شرطة الرياض تطيح بـ ٨ وافدين سرقوا بطاريات أبراج الاتصالات

إلقاء القبض على 3 أشخاص متهمين بسلب الأموال من المارة

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على ثمانية وافدين متهمين بسرقة بطاريات أبراج الاتصالات.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض: "في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم السرقات بكافة أنوعها، فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي بلاغات حوادث سرقة بطاريات الجهد الكهربائي لأبراج شركات الاتصالات و المولدات الكهربائية المشغلة لها".

وأضاف: "بناء عليه؛ تم وضع خطة أمنية مناسبة أسفرت عن توافر معلومات تشير إلى تورط مجموعة أشخاص من الجنسية الباكسستانية والأفغانية بالوقوف خلف تلك الحوادث".

وأردف: "من خلال كمين محكم أسفرت الجهود عن القبض تباعاً على ثمانية وافدين عبارة عن ستة باكستانيين وأفغانيين وجميعهم في العقد الثالث من العمر".

وتابع: "بسماع أقوالهم الأولية أقر المتهمون بالتخطيط المسبق لسرقة 30 بطارية بمنطقة الرياض وسبعين بطارية بمحافظة الرس بمنطقة القصيم موزعين الأدوار فيما بينهم, وقاموا بالدلالة على مكان إخفاء المسروقات".

من ناحية أخرى تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من ضبط ثلاثة متهمين عبارة عن سعوديين وفلسطيني، وجميعهم في العقد الثالث من العمر، إثر قيامهم مجتمعين بالتخطيط المسبق لارتكاب تسعة حوادث, تمثلت في استيقاف المارة والاعتداء عليهم وسلب أموالهم ومقتنياتهم الشخصية وتكسير زجاج السيارات وسرقتها أثناء وقوفها، موزعين الأدوار وتقاسم المسروقات فيما بينهم.

وتقرر توقيف المتهمين جميعاً لكشف مدى علاقتهم بحوادث السرقات الأخرى المقيدة ضد مجهول ومصادرة المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق بالمنطقة لإكمال اللازم بحسب الاختصاص.