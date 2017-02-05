شرطة الرياض تقبض على لصيْن تخصصا في سلب الوافدين

قال: جرى إيقافهما وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام

ألقت شرطة الرياض القبض على مواطنيْن أقدما على سرقة وسلب عدد من الوافدين بالقوة والتهديد.

وتفصيلا صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه: في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين في ارتكاب قضايا السرقات.

فقد قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بجملة من الإجراءات البحثية أكدت تورط شخصين بالوقوف خلف عدد من حوادث الدخول على بعض الوافدين في مساكنهم أو مقار عملهم أو استيقاف المارة وتهديدهم بالسلاح الأبيض والإستيلاء على ما بحوزتهم من أموال وممتلكات شخصية وأسفرت الجهود الميدانية بفضل من الله عن ضبطهما (سعوديان في العقد الثالث من العمر).

وأضاف : بسماع أقوالهما أقرا بارتكاب خمس حوادث سرقه في عدد من احياء العاصمة الرياض تطابقت مع ما هو مقيد في سجلات البلاغات، وبلغت جملة المسروقات النقدية قرابة مائة ألف ريال.

وتابع جرى إيقافهما وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.