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شرطة الرياض تكشف حقيقة سقوط الخادمة المغربية: لا شبهة جنائية

أكدت استقرار حالتها الصحية وتقديم الخدمات الإنسانية لها

أكدت شرطة منطقة الرياض عدم وجود شبهة جنائية في حادثة سقوط خادمة مغربية داخل منزل الأسرة التي تعمل لديها بالرياض، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للخادمة مستقرة وتقدم لها حالياً كافة الخدمات الإنسانية.

وتفصيلاً أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل الإعلام عن تعرض وافدة مغربية الجنسية في العقد الثالث من العمر لحادثة سقوط داخل منزل مكفولها بالعاصمة الرياض؛ مما استدعى نقلها إلى مدينة الملك سعود الطبية لتلقي العلاج اللازم.
    
وعليه فقد باشرت الجهات المختصة إجراءات ضبط البلاغ ورفع الآثار من مسرح الحادث، وسماع أقوالها بحضور مندوب سفارة بلادها لمعرفة دوافع تصرفها لعدم وجود الشبهة الجنائية.

علماً بأن حالتها الصحية مستقرة ولله الحمد، وجارٍ تقديم كافة الخدمات الإنسانية لها حتى يتم استكمال كافة الإجراءات النظامية، وأهاب الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة بالجميع بالبعد عن مصادر الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها المعتمدة.

وكان مقطع فيديو متداول صوَّره أحد بني جلدة الخادمة تضمَّن اتهامات غير صحيحة للأسرة التي كانت تعمل الخادمة لديها؛ وهو ما صدر على إثره بيان من السفارة المغربية بالرياض، أكدت خلاله متابعتها للقضية.

يشار إلى أن "سبق" نشرت تقريرًا أوليًّا عن الحادثة مساء أمس.

شرطة الرياض سقوط خادمة استمرار علاج خادمة مغربية سقطت من سطح منزل بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تكشف حقيقة سقوط الخادمة المغربية: لا شبهة جنائية
سبق

أكدت شرطة منطقة الرياض عدم وجود شبهة جنائية في حادثة سقوط خادمة مغربية داخل منزل الأسرة التي تعمل لديها بالرياض، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للخادمة مستقرة وتقدم لها حالياً كافة الخدمات الإنسانية.

وتفصيلاً أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل الإعلام عن تعرض وافدة مغربية الجنسية في العقد الثالث من العمر لحادثة سقوط داخل منزل مكفولها بالعاصمة الرياض؛ مما استدعى نقلها إلى مدينة الملك سعود الطبية لتلقي العلاج اللازم.
    
وعليه فقد باشرت الجهات المختصة إجراءات ضبط البلاغ ورفع الآثار من مسرح الحادث، وسماع أقوالها بحضور مندوب سفارة بلادها لمعرفة دوافع تصرفها لعدم وجود الشبهة الجنائية.

علماً بأن حالتها الصحية مستقرة ولله الحمد، وجارٍ تقديم كافة الخدمات الإنسانية لها حتى يتم استكمال كافة الإجراءات النظامية، وأهاب الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة بالجميع بالبعد عن مصادر الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها المعتمدة.

وكان مقطع فيديو متداول صوَّره أحد بني جلدة الخادمة تضمَّن اتهامات غير صحيحة للأسرة التي كانت تعمل الخادمة لديها؛ وهو ما صدر على إثره بيان من السفارة المغربية بالرياض، أكدت خلاله متابعتها للقضية.

يشار إلى أن "سبق" نشرت تقريرًا أوليًّا عن الحادثة مساء أمس.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
10:17 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
12:19 AM
أكدت استقرار حالتها الصحية وتقديم الخدمات الإنسانية لها

شرطة الرياض تكشف حقيقة سقوط الخادمة المغربية: لا شبهة جنائية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
35,318

أكدت شرطة منطقة الرياض عدم وجود شبهة جنائية في حادثة سقوط خادمة مغربية داخل منزل الأسرة التي تعمل لديها بالرياض، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للخادمة مستقرة وتقدم لها حالياً كافة الخدمات الإنسانية.

وتفصيلاً أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل الإعلام عن تعرض وافدة مغربية الجنسية في العقد الثالث من العمر لحادثة سقوط داخل منزل مكفولها بالعاصمة الرياض؛ مما استدعى نقلها إلى مدينة الملك سعود الطبية لتلقي العلاج اللازم.
    
وعليه فقد باشرت الجهات المختصة إجراءات ضبط البلاغ ورفع الآثار من مسرح الحادث، وسماع أقوالها بحضور مندوب سفارة بلادها لمعرفة دوافع تصرفها لعدم وجود الشبهة الجنائية.

علماً بأن حالتها الصحية مستقرة ولله الحمد، وجارٍ تقديم كافة الخدمات الإنسانية لها حتى يتم استكمال كافة الإجراءات النظامية، وأهاب الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة بالجميع بالبعد عن مصادر الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها المعتمدة.

وكان مقطع فيديو متداول صوَّره أحد بني جلدة الخادمة تضمَّن اتهامات غير صحيحة للأسرة التي كانت تعمل الخادمة لديها؛ وهو ما صدر على إثره بيان من السفارة المغربية بالرياض، أكدت خلاله متابعتها للقضية.

يشار إلى أن "سبق" نشرت تقريرًا أوليًّا عن الحادثة مساء أمس.

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