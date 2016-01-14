شرطة الرياض تُوقع بـ 5 متهمين بسرقات متعدّدة في 3 قضايا منفصلة

أقرّوا بالسطو على عدد من المنازل والمحال التجارية والصيدليات

نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي في ضبط خمسة متهمين "أربعة سعوديين وشخص سوداني الجنسية"، بالتورُّط في ثلاث قضايا منفصلة تضمّنت ارتكاب جرائم اقتحام المنازل والسرقة منها وجرائم السطو على المحال التجارية بعد تكسير أقفالها الخارجية وجرائم سرقة الصيدليات في ساعات متأخرة من الليل.

وكانت مراكز شرطة العاصمة الرياض قد تلقت بلاغات عدة من مواطنين ومقيمين تفيد بتعرُّض عدد من المنازل والمحال التجارية والصيدليات للاعتداء والسرقة، وبلغ إجمالي قيمة المسروقات ما يزيد على مليون و400 ألف ريال.

ونظراً لأهمية تلك الجرائم وخطورة الأسلوب الإجرامي الذي مارسه الجناة، فقد أسندت لإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة مهمة تشكيل فريق بحث وتحرٍ على درجة عالية من الكفاءة والخبرة لدراسة البلاغات واتخاذ جملة من الإجراءات البحثية الكفيلة بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

واستطاع فريق البحث والتحرّي ضبط متهمين "سعودي وسوداني الجنسية في العقد الثالث من العمر" تورّطا في ارتكاب جرائم دخول المنازل والاستيلاء على كل ما تطوله أيديهما بداخلها.

وكانت مراكز الشرطة شمال العاصمة وغربها قد تلقت بلاغات عدة من مواطنين أفادوا بتعرُّض منازلهم للسرقة من قِبل جناة استولوا على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وأجهزة إلكترونية والعبث بمحتويات سياراتهم.

وبناءً عليه، تمّت دراسة تلك البلاغات بدقة واتخاذ جملة من الإجراءات البحثية أسفرت عن القبض على المتهمين في كمينٍ مُحكم، ثم بتفتيشهما عُثر بحوزتهما على بعض المسروقات المبلغ عنها وأقرّا بارتكاب ما نُسب إليهما، وأوضحا أنهما كانا يوزعان الأدوار فيما بينهما ويقتسمان ثمن المسروقات.

وتمّ ضبط متهم "سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر" تورّط في ارتكاب جرائم سرقة عدد من المحال التجارية والاستيلاء على صناديق المحاسبة وبطاقات اتصال مسبقة الدفع.

وكان مركز شرطة منفوحة - جنوبي العاصمة، قد تلقى بلاغات عدة من مواطنين تُفيد بتعرُّض محالهم التجارية لتكسير الأقفال الخارجية في ساعات متأخرة من الليل وسرقة مبالغ مالية منها وأجهزة المحاسبة "كاشير" بما تحوي من نقود وبطاقات اتصال مسبق الدفع.

وخلال فترة وجيزة من تلقي تلك البلاغات تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات البحثية أسفرت عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه في كمينٍ مُحكم بعد توافر أدلة تشير إلى وقوفه خلف تلك الجرائم ، وبسماع أقواله أقرّ بما نُسب إليه، وجاءت أقواله مطابقة لما هو مقيد بالسجلات.

وألقت الشرطة القبض على متهميْن "سعوديي الجنسية في العقد الرابع من العمر" اعتادا سرقة الصيدليات بعد إغلاقها ليلاً والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية.

وكانت مراكز الشرطة غرب العاصمة الرياض قد تلقت بلاغات عدة من وافدين بتعرُّض الصيدليات التي يعملون بها لتكسير الأقفال الخارجية والواجهات الزجاجية وسرقة مبالغ مالية من داخلها.

وبعد دراسة البلاغات بدقة تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات البحثية أثمرت عن القبض على المتهمين وأقرّا بارتكاب ما نُسب إليهما موزعين الأدوار فيما بينهما وتقاسم المسروقات، وجاءت أقوالهما مطابقةً لما هو مقيد بالسجلات.

وتقرّر التحفظ على المتهمين لحين استكمال التحقيق معهم ومعرفة مدى علاقتهم بالقضايا المماثلة، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة.