شرطة الشرقية تضبط طفلتين ظهرتا بمقطع فيديو متداوَل ووالدتهما أثناء تسولهن بمحطة وقود

تبيَّن أنهن وافدات من جنسية عربية.. وتمت إحالتهن للجهة المختصة

علمت "سبق" من مصادرها أن شرطة المنطقة الشرقية تمكنت من تحديد مكان الطفلتين اللتين ظهرتا بمقطع فيديو متداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهما تمتهنان التسوُّل بأحد الأماكن العامة.



وبيّنت مصادر أنه جرى ضبط الطفلتَين ووالدتهما أثناء تسولهن بأحد مراكز التزود بالوقود بمحافظة الجبيل، وتبيّن أنهن وافدات من جنسية عربية، وتمت إحالتهن للجهة المختصة.



وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو، يظهر فيه أحد الأشخاص يتحدث مع طفلتين من إحدى الدول العربية المجاورة، تتسولان بأحد الأماكن العامة، مشيرًا إلى ما ترتديه إحدى الطفلتين من ملابس.

