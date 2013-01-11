شرطة الشرقية تطيح بلصين سرقا امرأة أثناء سيرها بشوارع الخبر

الرقيطي لـ"سبق": تمت إحالتهما لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم

أطاحت شرطة المنطقة الشرقية بشخص يستقل مركبة صغيرة وهو يقوم بنشل حقيبة يدوية لامرأة أثناء سيرها بأحد شوارع الخبر.



وفي التفاصيل قال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي لـ "سبق": بالإشارة لما تم تداوله مؤخراً بمواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر فيه شخص يستقل مركبة صغيرة وهو يقوم بنشل حقيبة يدوية لامرأة أثناء سيرها بأحد الشوارع بمحافظة الخبر مما تسبب في سقوطها على الأرض.



وأضاف العقيد الرقيطي أنه تم من خلال إجراءات بحثية موسعة في الحادثة تحديد هوية الجاني ومرافقه والقبض عليهما حيث تبين أنهما مواطنان في السابعة عشرة من العمر، وتمت إحالتهما لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم حيالهما.