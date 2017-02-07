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شرطة الشمالية تكشف ملابسات انتحار مواطن في طريف

أطلق النار على نفسه داخل منزله التابع لقوى الأمن

باشرت شرطة محافظة طريف واقعة انتحار لمواطن في العقد الخامس من عمره، أطلق النار على نفسه داخل منزله التابع لقوى الأمن الداخلي بطريف.

 

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية "العقيد الدكتور عويد بن مهدي العنزي": "ورد إلى شرطة محافظة طريف الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاثنين 9 /5 /1438هـ، بلاغٌ من مواطن في منتصف العقد الخامس من العمر يفيد بالعثور على ابن عمه مصابًا بطلق ناري وعليه آثار نزف دماء".

 

وأضاف: "انتقل المختصون إلى الموقع، وتبين أن المنتحر مواطن في نهاية العقد الخامس من عمره قد تعرض لطلق ناري من مسدس مصرح باسمه، عثر عليه بجوار الجثة في مجلس المنزل الذي يسكنه والواقع في إسكان قوى الأمن الداخلي".

 

وأردف: "المبلغ تلقى عدة اتصالات هاتفية من عائلة ابن عمته المتواجدين حاليًا في مدينة عرعر؛ لأنهم كانوا يحاولون التواصل معه دون جدوى، فذهب المبلغ إلى منزله وتمكن من فتح الباب وعثر على الجثة".

 

وتابع: "بعد استكمال الإجراءات الاستدلالية وإجراء التحقيقات الأولية، أحيل ملف القضية إلى دائرة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة، وكشفت المؤشرات الأولية أن المتوفى هو من تسبب بإلحاق الأذى بنفسه".

 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الشمالية تكشف ملابسات انتحار مواطن في طريف
سبق

باشرت شرطة محافظة طريف واقعة انتحار لمواطن في العقد الخامس من عمره، أطلق النار على نفسه داخل منزله التابع لقوى الأمن الداخلي بطريف.

 

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية "العقيد الدكتور عويد بن مهدي العنزي": "ورد إلى شرطة محافظة طريف الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاثنين 9 /5 /1438هـ، بلاغٌ من مواطن في منتصف العقد الخامس من العمر يفيد بالعثور على ابن عمه مصابًا بطلق ناري وعليه آثار نزف دماء".

 

وأضاف: "انتقل المختصون إلى الموقع، وتبين أن المنتحر مواطن في نهاية العقد الخامس من عمره قد تعرض لطلق ناري من مسدس مصرح باسمه، عثر عليه بجوار الجثة في مجلس المنزل الذي يسكنه والواقع في إسكان قوى الأمن الداخلي".

 

وأردف: "المبلغ تلقى عدة اتصالات هاتفية من عائلة ابن عمته المتواجدين حاليًا في مدينة عرعر؛ لأنهم كانوا يحاولون التواصل معه دون جدوى، فذهب المبلغ إلى منزله وتمكن من فتح الباب وعثر على الجثة".

 

وتابع: "بعد استكمال الإجراءات الاستدلالية وإجراء التحقيقات الأولية، أحيل ملف القضية إلى دائرة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة، وكشفت المؤشرات الأولية أن المتوفى هو من تسبب بإلحاق الأذى بنفسه".

 

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
05:34 PM
أطلق النار على نفسه داخل منزله التابع لقوى الأمن

شرطة الشمالية تكشف ملابسات انتحار مواطن في طريف

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بندر الدغمي - طريف
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11,433

باشرت شرطة محافظة طريف واقعة انتحار لمواطن في العقد الخامس من عمره، أطلق النار على نفسه داخل منزله التابع لقوى الأمن الداخلي بطريف.

 

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية "العقيد الدكتور عويد بن مهدي العنزي": "ورد إلى شرطة محافظة طريف الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاثنين 9 /5 /1438هـ، بلاغٌ من مواطن في منتصف العقد الخامس من العمر يفيد بالعثور على ابن عمه مصابًا بطلق ناري وعليه آثار نزف دماء".

 

وأضاف: "انتقل المختصون إلى الموقع، وتبين أن المنتحر مواطن في نهاية العقد الخامس من عمره قد تعرض لطلق ناري من مسدس مصرح باسمه، عثر عليه بجوار الجثة في مجلس المنزل الذي يسكنه والواقع في إسكان قوى الأمن الداخلي".

 

وأردف: "المبلغ تلقى عدة اتصالات هاتفية من عائلة ابن عمته المتواجدين حاليًا في مدينة عرعر؛ لأنهم كانوا يحاولون التواصل معه دون جدوى، فذهب المبلغ إلى منزله وتمكن من فتح الباب وعثر على الجثة".

 

وتابع: "بعد استكمال الإجراءات الاستدلالية وإجراء التحقيقات الأولية، أحيل ملف القضية إلى دائرة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة، وكشفت المؤشرات الأولية أن المتوفى هو من تسبب بإلحاق الأذى بنفسه".

 

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