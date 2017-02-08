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شرطة المدينة تطيح بعصابة إفريقية تنتج العرق المسكر

إتلاف 17 برميلاً من الحجم الكبير مجهزة للترويج

 تمكّنت إدارة الضبط الإداري بشرطة منطقة المدينة المنورة، ممثلةً بقوة الضبط الميداني، من الإطاحة بعصابة إفريقية تتكون من خمسة أشخاص، قاموا بإعداد مصنعين لإنتاج الخمور بمنطقة صحراوية.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني: "توفرت معلومات من مصادر سرية عن وجود مصنع معدّ للخمور يديره أشخاص من الجنسية الإفريقية بمنطقة صحراوية خلف محطة القصوى بالدائري الثالث".

وأضاف: "تمّت مداهمة الموقع، وعُثر على مصنعين للخمور مجهزين بكامل معداتهما؛ لتصنيع الخمر "العرق المسكر"، وعُثر على 17 برميلاً من الحجم الكبير مجهزة للترويج، وتم القبض على خمسة متهمين جميعهم من جنسية إفريقية، ومخالفين لنظام الإقامة".

وأردف: "عاين الموقع مختصو الأدلة الجنائية، وعضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وأكد "القحطاني" إتلاف المضبوطات وتسليم الموقع والأشخاص إلى مركز شرطة قباء؛ تمهيداً لإحالة المتهمين مع كامل الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام بحسب الاختصاص.

من جانبه، أهاب مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي الشهراني بالمواطنين وأصحاب المزارع القريبة من المدينة، ألا يُمكّنوا المجهولين والمخالفين من البقاء فيها.

وحث "الشهراني" المواطنين على التعاون مع رجال الأمن، والإبلاغ عن مواقع المخالفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة المدينة تطيح بعصابة إفريقية تنتج العرق المسكر
سبق

 تمكّنت إدارة الضبط الإداري بشرطة منطقة المدينة المنورة، ممثلةً بقوة الضبط الميداني، من الإطاحة بعصابة إفريقية تتكون من خمسة أشخاص، قاموا بإعداد مصنعين لإنتاج الخمور بمنطقة صحراوية.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني: "توفرت معلومات من مصادر سرية عن وجود مصنع معدّ للخمور يديره أشخاص من الجنسية الإفريقية بمنطقة صحراوية خلف محطة القصوى بالدائري الثالث".

وأضاف: "تمّت مداهمة الموقع، وعُثر على مصنعين للخمور مجهزين بكامل معداتهما؛ لتصنيع الخمر "العرق المسكر"، وعُثر على 17 برميلاً من الحجم الكبير مجهزة للترويج، وتم القبض على خمسة متهمين جميعهم من جنسية إفريقية، ومخالفين لنظام الإقامة".

وأردف: "عاين الموقع مختصو الأدلة الجنائية، وعضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وأكد "القحطاني" إتلاف المضبوطات وتسليم الموقع والأشخاص إلى مركز شرطة قباء؛ تمهيداً لإحالة المتهمين مع كامل الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام بحسب الاختصاص.

من جانبه، أهاب مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي الشهراني بالمواطنين وأصحاب المزارع القريبة من المدينة، ألا يُمكّنوا المجهولين والمخالفين من البقاء فيها.

وحث "الشهراني" المواطنين على التعاون مع رجال الأمن، والإبلاغ عن مواقع المخالفين.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
12:45 PM
إتلاف 17 برميلاً من الحجم الكبير مجهزة للترويج

شرطة المدينة تطيح بعصابة إفريقية تنتج العرق المسكر

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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 تمكّنت إدارة الضبط الإداري بشرطة منطقة المدينة المنورة، ممثلةً بقوة الضبط الميداني، من الإطاحة بعصابة إفريقية تتكون من خمسة أشخاص، قاموا بإعداد مصنعين لإنتاج الخمور بمنطقة صحراوية.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني: "توفرت معلومات من مصادر سرية عن وجود مصنع معدّ للخمور يديره أشخاص من الجنسية الإفريقية بمنطقة صحراوية خلف محطة القصوى بالدائري الثالث".

وأضاف: "تمّت مداهمة الموقع، وعُثر على مصنعين للخمور مجهزين بكامل معداتهما؛ لتصنيع الخمر "العرق المسكر"، وعُثر على 17 برميلاً من الحجم الكبير مجهزة للترويج، وتم القبض على خمسة متهمين جميعهم من جنسية إفريقية، ومخالفين لنظام الإقامة".

وأردف: "عاين الموقع مختصو الأدلة الجنائية، وعضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وأكد "القحطاني" إتلاف المضبوطات وتسليم الموقع والأشخاص إلى مركز شرطة قباء؛ تمهيداً لإحالة المتهمين مع كامل الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام بحسب الاختصاص.

من جانبه، أهاب مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي الشهراني بالمواطنين وأصحاب المزارع القريبة من المدينة، ألا يُمكّنوا المجهولين والمخالفين من البقاء فيها.

وحث "الشهراني" المواطنين على التعاون مع رجال الأمن، والإبلاغ عن مواقع المخالفين.

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