النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة تبوك تكشف تفاصيل مقاطع فيديو إطلاق النار

"الغبان": لم ينتج عنها جريمة قتل.. وتم التعرف على الجناة

كشفت شرطة تبوك -قبل قليل- تفاصيل مقاطع الفيديو التي تم تداولها اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتضمنت إطلاق مجموعة من الأشخاص النار، وأشيع أنَّ جريمة قتل نتجت عنها.
 
وأكَّد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدِّم خالد الغبان أنَّ الحادثة لم تؤدِ لجريمة قتل، بل نتج عنها إصابة بسيطة، وخرج المصاب من المستشفى في حينه بعد تلقي العلاج، مبينًا أنَّه ومن خلال عدد من الإجراءات الأمنية تم التعرف على الجناة وجميع أطرافها، وبصدد القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
 
وكانت مقاطع فيديو انتشرت فجر اليوم رصدتها كاميرا جوال أظهرت مشاجرة بين مجموعة من الشباب سُمع خلال ذلك صوت إطلاق نار وقد أظهرت المقاطع محاولة سيدة فض المشاجرة قبل أن يظهر مصاب نقل بعدها عبر مركبة إلى المستشفى.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة تبوك تكشف تفاصيل مقاطع فيديو إطلاق النار
سبق

كشفت شرطة تبوك -قبل قليل- تفاصيل مقاطع الفيديو التي تم تداولها اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتضمنت إطلاق مجموعة من الأشخاص النار، وأشيع أنَّ جريمة قتل نتجت عنها.
 
وأكَّد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدِّم خالد الغبان أنَّ الحادثة لم تؤدِ لجريمة قتل، بل نتج عنها إصابة بسيطة، وخرج المصاب من المستشفى في حينه بعد تلقي العلاج، مبينًا أنَّه ومن خلال عدد من الإجراءات الأمنية تم التعرف على الجناة وجميع أطرافها، وبصدد القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
 
وكانت مقاطع فيديو انتشرت فجر اليوم رصدتها كاميرا جوال أظهرت مشاجرة بين مجموعة من الشباب سُمع خلال ذلك صوت إطلاق نار وقد أظهرت المقاطع محاولة سيدة فض المشاجرة قبل أن يظهر مصاب نقل بعدها عبر مركبة إلى المستشفى.
 

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
10:01 PM
"الغبان": لم ينتج عنها جريمة قتل.. وتم التعرف على الجناة

شرطة تبوك تكشف تفاصيل مقاطع فيديو إطلاق النار

A A A
بدر الجبل - تبوك
10
46,038

كشفت شرطة تبوك -قبل قليل- تفاصيل مقاطع الفيديو التي تم تداولها اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتضمنت إطلاق مجموعة من الأشخاص النار، وأشيع أنَّ جريمة قتل نتجت عنها.
 
وأكَّد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدِّم خالد الغبان أنَّ الحادثة لم تؤدِ لجريمة قتل، بل نتج عنها إصابة بسيطة، وخرج المصاب من المستشفى في حينه بعد تلقي العلاج، مبينًا أنَّه ومن خلال عدد من الإجراءات الأمنية تم التعرف على الجناة وجميع أطرافها، وبصدد القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
 
وكانت مقاطع فيديو انتشرت فجر اليوم رصدتها كاميرا جوال أظهرت مشاجرة بين مجموعة من الشباب سُمع خلال ذلك صوت إطلاق نار وقد أظهرت المقاطع محاولة سيدة فض المشاجرة قبل أن يظهر مصاب نقل بعدها عبر مركبة إلى المستشفى.
 

شارك برأيك
33
128

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
2,990
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,112
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
8,887
100 ألف

100 ألف

14 يناير
3,441

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان
بثنا المباشر أخطر علينا!!

بثنا المباشر أخطر علينا!!

منيرة آل سليمان
هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

خالد الشبانة
الشـاهد الأخـرس..!!

الشـاهد الأخـرس..!!

محمد الصيـعري
ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

بندر الشهري
هل لدينا إعلام طـيران؟

هل لدينا إعلام طـيران؟

منيف الحربي
جدة ومعضلتها الحقيقية

جدة ومعضلتها الحقيقية

جمعان الكرت
تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

برجس البرجس
فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة