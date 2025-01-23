شرطة تبوك تكشف تفاصيل مقاطع فيديو إطلاق النار

"الغبان": لم ينتج عنها جريمة قتل.. وتم التعرف على الجناة

كشفت شرطة تبوك -قبل قليل- تفاصيل مقاطع الفيديو التي تم تداولها اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتضمنت إطلاق مجموعة من الأشخاص النار، وأشيع أنَّ جريمة قتل نتجت عنها.



وأكَّد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدِّم خالد الغبان أنَّ الحادثة لم تؤدِ لجريمة قتل، بل نتج عنها إصابة بسيطة، وخرج المصاب من المستشفى في حينه بعد تلقي العلاج، مبينًا أنَّه ومن خلال عدد من الإجراءات الأمنية تم التعرف على الجناة وجميع أطرافها، وبصدد القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.



وكانت مقاطع فيديو انتشرت فجر اليوم رصدتها كاميرا جوال أظهرت مشاجرة بين مجموعة من الشباب سُمع خلال ذلك صوت إطلاق نار وقد أظهرت المقاطع محاولة سيدة فض المشاجرة قبل أن يظهر مصاب نقل بعدها عبر مركبة إلى المستشفى.

