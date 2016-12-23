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شرطة تربة تنفذ حملة أمنية وتقبض على الباعة الجائلين

بالتنسيق مع البلدية.. وتم مصادرة المضبوطات

نفذت شرطة محافظة تربة مساء اليوم حملة أمنية على الباعة الجائلين والمخالفين بالتنسيق المسبق مع بلدية محافظة تربة، وتم ضبط عدد من العمالة المخالفة ومصادرة ما تم ضبطه من منتجات زراعية.

ونفذت الحملة مهمتها كل فيما يخصه أمام جامع المهيوب بمحافظة تربة بعد انتشار الباعة الجائلين الذين يمارسون مهنة بيع الخضار والفواكه والورقيات بشكل مخالف وغير منظم وتسببهم في مضايقة المارة وإغلاق الطرق وتشويه المنظر العام بالمخلفات.
 

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شرطة تربة تنفذ حملة أمنية وتقبض على الباعة الجائلين
سبق

نفذت شرطة محافظة تربة مساء اليوم حملة أمنية على الباعة الجائلين والمخالفين بالتنسيق المسبق مع بلدية محافظة تربة، وتم ضبط عدد من العمالة المخالفة ومصادرة ما تم ضبطه من منتجات زراعية.

ونفذت الحملة مهمتها كل فيما يخصه أمام جامع المهيوب بمحافظة تربة بعد انتشار الباعة الجائلين الذين يمارسون مهنة بيع الخضار والفواكه والورقيات بشكل مخالف وغير منظم وتسببهم في مضايقة المارة وإغلاق الطرق وتشويه المنظر العام بالمخلفات.
 

23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
08:33 PM
بالتنسيق مع البلدية.. وتم مصادرة المضبوطات

شرطة تربة تنفذ حملة أمنية وتقبض على الباعة الجائلين

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سعد البقمي - تربة
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895

نفذت شرطة محافظة تربة مساء اليوم حملة أمنية على الباعة الجائلين والمخالفين بالتنسيق المسبق مع بلدية محافظة تربة، وتم ضبط عدد من العمالة المخالفة ومصادرة ما تم ضبطه من منتجات زراعية.

ونفذت الحملة مهمتها كل فيما يخصه أمام جامع المهيوب بمحافظة تربة بعد انتشار الباعة الجائلين الذين يمارسون مهنة بيع الخضار والفواكه والورقيات بشكل مخالف وغير منظم وتسببهم في مضايقة المارة وإغلاق الطرق وتشويه المنظر العام بالمخلفات.
 

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