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شرطة جازان تبحث عن مواطن هدد بقتل آخر في محافظة ضمد

المتهم أطلق 4 رصاصات على مركبة المجني عليه وهرب

تبحث شرطة جازان عن مواطن متهم بإطلاق النار على مواطن آخر بعد تهديده بالقتل في محافظة ضمد، وقد نجا المجني عليه من الاعتداء ولم يصب بسوء.

 

وقالت مصادر لـ"سبق": "نشب خلاف عائلي بين شابين وهدد أحدهما الآخر بإطلاق النار عليه وقام الثاني بتقديم بلاغ إلى الجهات الأمنية".

 

وأضافت: "بعد ساعات من تقديم البلاغ فوجئ المجني عليه بحضور الجاني مسلحاً إلى منزله وطالبه بالخروج لينفذ تهديده فيه، وامتنع المجني عليه من الخروج".

 

وأردفت المصادر: "الجاني لم ينفذ تهديده وإنما أطلق على مركبة المجني عليه أربع رصاصات ولاذ بالفرار بعد ذلك".

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شرطة جازان تبحث عن مواطن هدد بقتل آخر في محافظة ضمد
سبق

تبحث شرطة جازان عن مواطن متهم بإطلاق النار على مواطن آخر بعد تهديده بالقتل في محافظة ضمد، وقد نجا المجني عليه من الاعتداء ولم يصب بسوء.

 

وقالت مصادر لـ"سبق": "نشب خلاف عائلي بين شابين وهدد أحدهما الآخر بإطلاق النار عليه وقام الثاني بتقديم بلاغ إلى الجهات الأمنية".

 

وأضافت: "بعد ساعات من تقديم البلاغ فوجئ المجني عليه بحضور الجاني مسلحاً إلى منزله وطالبه بالخروج لينفذ تهديده فيه، وامتنع المجني عليه من الخروج".

 

وأردفت المصادر: "الجاني لم ينفذ تهديده وإنما أطلق على مركبة المجني عليه أربع رصاصات ولاذ بالفرار بعد ذلك".

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
05:57 PM
المتهم أطلق 4 رصاصات على مركبة المجني عليه وهرب

شرطة جازان تبحث عن مواطن هدد بقتل آخر في محافظة ضمد

A A A
عبدالرحمن الفيفي - جازان
9
10,987

تبحث شرطة جازان عن مواطن متهم بإطلاق النار على مواطن آخر بعد تهديده بالقتل في محافظة ضمد، وقد نجا المجني عليه من الاعتداء ولم يصب بسوء.

 

وقالت مصادر لـ"سبق": "نشب خلاف عائلي بين شابين وهدد أحدهما الآخر بإطلاق النار عليه وقام الثاني بتقديم بلاغ إلى الجهات الأمنية".

 

وأضافت: "بعد ساعات من تقديم البلاغ فوجئ المجني عليه بحضور الجاني مسلحاً إلى منزله وطالبه بالخروج لينفذ تهديده فيه، وامتنع المجني عليه من الخروج".

 

وأردفت المصادر: "الجاني لم ينفذ تهديده وإنما أطلق على مركبة المجني عليه أربع رصاصات ولاذ بالفرار بعد ذلك".

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