شرطة جازان تحبط عمليات "النساء الـ 10" والأرز الملغم بالقات

في 3 وقائع مختلفة وقيمة المضبوطات تجاوزت نصف مليون ريال

كشف الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان، المقدم عبد الرحمن الزهراني، أن رجال اﻷمن بمراكز شرطة الريان والفطيحة والريث أحبطوا ثلاث عمليات تهريب مخالفين ومواد مخدرة ومحظورة تمت بطرق مبتكرة بينها أكياس أرز ملغمة بالقات.

وأوضح أن رجال الأمن بمركز شرطة الريان تمكنوا في العملية اﻷولى من ضبط مركبة بها 10 نساء مخالفات من الجنسية الأفريقية.

وأشار "الزهراني" إلى أنه تم في العملية الثانية إحباط تهريب كمية من القات المحظور في نقطة أمنية مفاجئة كانت مخبأة بطريقة محكمة داخل خزان وقود وفي وضع مخفي جدا وفي العملية الثالثة تمكن رجال اﻷمن بشرطة الفطيحة من كشف حيلة مبتكرة وماكرة انتهجها أحد المهربين لتهريب كميات من القات المحظور داخل أكياس اﻷرز ولكن حيلته لم تنطلِ على رجال اﻷمن وتمكنوا من كشفها والإطاحة بالمهرب.

وأشار الزهراني إلى أن قيمة ما تم ضبطه في تلك العمليات من القات المحظور تتجاوز نصف مليون ريال مؤكدا إحالة اﻷشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وأثنى مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة، اللواء ناصر بن صالح الدويسي، على جهود الفرق القابضة، حاثا على بذل المزيد من الجهد وفق تطلعات أمير منطقة جازان، ومتابعة واهتمام مدير اﻷمن العام.