شرطة جازان تُطيح بسارقي "خزنة المجوهرات" من منزل بأبو عريش

بعد أن عُثر عليها ملقاة بإحدى المزارع بعد أن أخذ اللصوص ما بداخلها

نجحت شرطة منطقة جازان -ممثلة في تحريات شرطة محافظة أبو عريش- مساء أمس، في كشف غموض حادثة سرقة "خزنة مجوهرات" من أحد المنازل بالمحافظة، وأطاحت بالجناة وهما وافدان من جنسية عربية.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى ورود بلاغ لشرطة محافظة أبو عريش من قِبَل أحد المواطنين، مفاده قيام أشخاص بالسطو على منزله أثناء غيابه وسرقة خزنة حديدية منه بها مجوهرات ومصوغات ذهبية تُقَدّر قيمتها بـ50 ألف ريال، ومبلغ مالي آخر كان بجوارها؛ مشيراً إلى عدم معرفته بالجناة، ولا يتهم أحداً بالحادثة.

وفور تلقي البلاغ جرى تشكيل فريق أمني متخصص لكشف غموض الحادثة واﻹطاحة بمرتكبيها؛ حيث عَمِد الفريق اﻷمني في بداية مهمته لدراسة البلاغ والقيام بعمليات بحث وتحرٍّ موسعة؛ مما أسفر عن العثور على الخزنة ملقاة بإحدى المزارع، بعد أن أخذ اللصوص ما بداخلها.

ومن خلال تكثيف التحريات، أثمرت بالقبض على عامل زراعي، والذي ما لبث أن اعترف بقيامه بعملية السرقة برفقة شخص آخر من بني جلدته؛ مرشداً لمكان اختبائه؛ فتم الانتقال والقبض عليه وإعادة كامل المسروقات، وإحالتهم برفقة أوراق القضية لجهة الاختصاص.

من جهته ثمّن مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر الدويسي، هذه النتيجة الإيجابية المتمثلة في اﻹطاحة بالجناة؛ برغم ما اكتنف الحادثة من غموض؛ مقدماً شكره للفرقة القابضة وحاثاً على بذل المزيد من الجهود.