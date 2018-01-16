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شرطة جدة تطيح بأربعة أشخاص ظهروا في فيديو يسرقون المصلين

"قرشي": من جنسيات مختلفة تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال معهم

ألقت شرطة جدة  القبض على مجموعة أشخاص ظهروا في مقطع فيديو يقومون بسرقة المصلين من أمام مدخل أحد المساجد بمحافظة جدة .


وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي قائلا: إنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول ، الذي يظهر فيه عدد من الأشخاص يقومون بنشل المصلين  من أمام  مدخل  أحد المساجد بمحافظة جدة  تم تكوين فريق عمل أمني لتحليل محتوى الفيديو لمعرفة هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع.


وأضاف: وقد أسفرت جهود شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة - بتوفيق من الله - عن  ضبط أربعة أشخاص من جنسيات مختلفة متهمين بنشل المصلين ،تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال معهم تمهيداً لإحالتهم  لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة، بحكم الاختصاص.

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شرطة جدة تطيح بأربعة أشخاص ظهروا في فيديو يسرقون المصلين
سبق

ألقت شرطة جدة  القبض على مجموعة أشخاص ظهروا في مقطع فيديو يقومون بسرقة المصلين من أمام مدخل أحد المساجد بمحافظة جدة .


وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي قائلا: إنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول ، الذي يظهر فيه عدد من الأشخاص يقومون بنشل المصلين  من أمام  مدخل  أحد المساجد بمحافظة جدة  تم تكوين فريق عمل أمني لتحليل محتوى الفيديو لمعرفة هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع.


وأضاف: وقد أسفرت جهود شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة - بتوفيق من الله - عن  ضبط أربعة أشخاص من جنسيات مختلفة متهمين بنشل المصلين ،تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال معهم تمهيداً لإحالتهم  لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة، بحكم الاختصاص.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
03:31 PM
اخر تعديل
16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
06:53 AM
"قرشي": من جنسيات مختلفة تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال معهم

شرطة جدة تطيح بأربعة أشخاص ظهروا في فيديو يسرقون المصلين

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
30
57,699

ألقت شرطة جدة  القبض على مجموعة أشخاص ظهروا في مقطع فيديو يقومون بسرقة المصلين من أمام مدخل أحد المساجد بمحافظة جدة .


وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي قائلا: إنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول ، الذي يظهر فيه عدد من الأشخاص يقومون بنشل المصلين  من أمام  مدخل  أحد المساجد بمحافظة جدة  تم تكوين فريق عمل أمني لتحليل محتوى الفيديو لمعرفة هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع.


وأضاف: وقد أسفرت جهود شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة - بتوفيق من الله - عن  ضبط أربعة أشخاص من جنسيات مختلفة متهمين بنشل المصلين ،تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال معهم تمهيداً لإحالتهم  لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة، بحكم الاختصاص.

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