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شرطة جدة تعلن ضَبْط وافدين شاركوا في حفل مختلط وظهروا في مقاطع فيديو

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل، الذي يظهر فيه مجموعة من النساء والرجال في حفل مختلط  في مدينة جدة، فعلى ضوء ذلك عمدت شرطة المحافظة إلى تكوين فريق عمل أمني؛ لتحليل محتوى الفيديو؛ من أجل تحديد مكان التصوير، وهوية الأشخاص المشاركين.

وقد أسفرت جهود شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة - بتوفيق من الله - عن تحديد مكان الحفل، وهوية المشاركين؛ وتم ضبط عدد منهم (هم وافدون من جنسية عربية)، وإحالتهم  لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام  بالمحافظة بحكم الاختصاص، وجارٍ العمل على إحضار بقية المشاركين.

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شرطة جدة تعلن ضَبْط وافدين شاركوا في حفل مختلط وظهروا في مقاطع فيديو
سبق

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل، الذي يظهر فيه مجموعة من النساء والرجال في حفل مختلط  في مدينة جدة، فعلى ضوء ذلك عمدت شرطة المحافظة إلى تكوين فريق عمل أمني؛ لتحليل محتوى الفيديو؛ من أجل تحديد مكان التصوير، وهوية الأشخاص المشاركين.

وقد أسفرت جهود شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة - بتوفيق من الله - عن تحديد مكان الحفل، وهوية المشاركين؛ وتم ضبط عدد منهم (هم وافدون من جنسية عربية)، وإحالتهم  لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام  بالمحافظة بحكم الاختصاص، وجارٍ العمل على إحضار بقية المشاركين.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
12:32 AM

شرطة جدة تعلن ضَبْط وافدين شاركوا في حفل مختلط وظهروا في مقاطع فيديو

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل، الذي يظهر فيه مجموعة من النساء والرجال في حفل مختلط  في مدينة جدة، فعلى ضوء ذلك عمدت شرطة المحافظة إلى تكوين فريق عمل أمني؛ لتحليل محتوى الفيديو؛ من أجل تحديد مكان التصوير، وهوية الأشخاص المشاركين.

وقد أسفرت جهود شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة - بتوفيق من الله - عن تحديد مكان الحفل، وهوية المشاركين؛ وتم ضبط عدد منهم (هم وافدون من جنسية عربية)، وإحالتهم  لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام  بالمحافظة بحكم الاختصاص، وجارٍ العمل على إحضار بقية المشاركين.

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