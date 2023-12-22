النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الدولة تنجح في خفض عجز ميزانية 2016 إلى 297 ملياراً و "سبق" تنشر التفاصيل

خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً

شرطة حائل تنجح في القبض على 4 أشخاص نفَّذوا سطوًا مسلحًا على "بنده"

قيّدوا الحارس واستولوا على 269 ألفًا.. فتم ضبطهم واستعادة الأموال

قبضت شرطة منطقة حائل على أربعة سعوديين؛ نفَّذوا جريمة سطو مسلح، استولوا خلالها على مبلغ يزيد على ٢٦٩ ألف ريال من هايبر بنده. فيما تمت استعادة الأموال.
 
وتفصيلاً، صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأنه بناء على البلاغ الذي تلقته دوريات الأمن بعد منتصف ليلة يوم الأحد ١٤٣٨/ ٣/ ١٩هـ من أحد حراس أمن أسواق هايبر بنده بمدينة حائل، حول تعرُّض السوق لسطو مسلح من قِبل شخصين ملثمين، قاما بتقييده، والاستيلاء على مبلغ مالي نقدي (٢٦٩٥٥٢) ريالاً، فقد أسفرت نتائج التحقيق في هذه الجريمة - بتوفيق الله - عن القبض على المتهمين بارتكابها، وعددهم أربعة سعوديين، تتراوح أعمارهم من ٢١ إلى ٢٣ عامًا.
 
وأضاف: تم ضبط الأموال التي استولى عليها الجناة، ومسدس بحوزتهم، ويتم استكمال إجراءات التحقيق معهم، والوقوف على ارتباط أي منهم بالجرائم المماثلة؛ وذلك تمهيدًا لإحالتهم إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة حائل. 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة حائل تنجح في القبض على 4 أشخاص نفَّذوا سطوًا مسلحًا على "بنده"
سبق

قبضت شرطة منطقة حائل على أربعة سعوديين؛ نفَّذوا جريمة سطو مسلح، استولوا خلالها على مبلغ يزيد على ٢٦٩ ألف ريال من هايبر بنده. فيما تمت استعادة الأموال.
 
وتفصيلاً، صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأنه بناء على البلاغ الذي تلقته دوريات الأمن بعد منتصف ليلة يوم الأحد ١٤٣٨/ ٣/ ١٩هـ من أحد حراس أمن أسواق هايبر بنده بمدينة حائل، حول تعرُّض السوق لسطو مسلح من قِبل شخصين ملثمين، قاما بتقييده، والاستيلاء على مبلغ مالي نقدي (٢٦٩٥٥٢) ريالاً، فقد أسفرت نتائج التحقيق في هذه الجريمة - بتوفيق الله - عن القبض على المتهمين بارتكابها، وعددهم أربعة سعوديين، تتراوح أعمارهم من ٢١ إلى ٢٣ عامًا.
 
وأضاف: تم ضبط الأموال التي استولى عليها الجناة، ومسدس بحوزتهم، ويتم استكمال إجراءات التحقيق معهم، والوقوف على ارتباط أي منهم بالجرائم المماثلة؛ وذلك تمهيدًا لإحالتهم إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة حائل. 
 

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
11:55 PM
قيّدوا الحارس واستولوا على 269 ألفًا.. فتم ضبطهم واستعادة الأموال

شرطة حائل تنجح في القبض على 4 أشخاص نفَّذوا سطوًا مسلحًا على "بنده"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
25
18,171

قبضت شرطة منطقة حائل على أربعة سعوديين؛ نفَّذوا جريمة سطو مسلح، استولوا خلالها على مبلغ يزيد على ٢٦٩ ألف ريال من هايبر بنده. فيما تمت استعادة الأموال.
 
وتفصيلاً، صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأنه بناء على البلاغ الذي تلقته دوريات الأمن بعد منتصف ليلة يوم الأحد ١٤٣٨/ ٣/ ١٩هـ من أحد حراس أمن أسواق هايبر بنده بمدينة حائل، حول تعرُّض السوق لسطو مسلح من قِبل شخصين ملثمين، قاما بتقييده، والاستيلاء على مبلغ مالي نقدي (٢٦٩٥٥٢) ريالاً، فقد أسفرت نتائج التحقيق في هذه الجريمة - بتوفيق الله - عن القبض على المتهمين بارتكابها، وعددهم أربعة سعوديين، تتراوح أعمارهم من ٢١ إلى ٢٣ عامًا.
 
وأضاف: تم ضبط الأموال التي استولى عليها الجناة، ومسدس بحوزتهم، ويتم استكمال إجراءات التحقيق معهم، والوقوف على ارتباط أي منهم بالجرائم المماثلة؛ وذلك تمهيدًا لإحالتهم إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة حائل. 
 

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,886
1200

1200

17 ديسمبر
5,363
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,740
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,074

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة