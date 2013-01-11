شرطة عسير تقبض على عصابة نفذت 25 عملية نصب

تحصلت على 3 ملايين ريال

أكدت شرطة منطقة عسير إلقائها القبض على تشكيل عصابي يضم ١٤ وافداً بينهم امرأة لتورطهم في ارتكاب ٢٥ جريمة نصب واحتيال على كبار السن عند الصرافات الآلية .

وذكر الحساب الرسمي للأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مجموع ما تحصلوا عليه من عمليات النصب والاحتيال بلغ ثلاثة ملايين ريال سعودي.