شرطة عسير تقبض على عصابة نفذت 25 عملية نصب
تحصلت على 3 ملايين ريال
أكدت شرطة منطقة عسير إلقائها القبض على تشكيل عصابي يضم ١٤ وافداً بينهم امرأة لتورطهم في ارتكاب ٢٥ جريمة نصب واحتيال على كبار السن عند الصرافات الآلية .
وذكر الحساب الرسمي للأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مجموع ما تحصلوا عليه من عمليات النصب والاحتيال بلغ ثلاثة ملايين ريال سعودي.
شرطة عسير تقبض على عصابة نفذت 25 عملية نصب
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-09
أكدت شرطة منطقة عسير إلقائها القبض على تشكيل عصابي يضم ١٤ وافداً بينهم امرأة لتورطهم في ارتكاب ٢٥ جريمة نصب واحتيال على كبار السن عند الصرافات الآلية .
وذكر الحساب الرسمي للأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مجموع ما تحصلوا عليه من عمليات النصب والاحتيال بلغ ثلاثة ملايين ريال سعودي.
09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
08:23 PM
تحصلت على 3 ملايين ريال
شرطة عسير تقبض على عصابة نفذت 25 عملية نصب
أكدت شرطة منطقة عسير إلقائها القبض على تشكيل عصابي يضم ١٤ وافداً بينهم امرأة لتورطهم في ارتكاب ٢٥ جريمة نصب واحتيال على كبار السن عند الصرافات الآلية .
وذكر الحساب الرسمي للأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مجموع ما تحصلوا عليه من عمليات النصب والاحتيال بلغ ثلاثة ملايين ريال سعودي.