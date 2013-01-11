النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة عسير تقبض على عصابة نفذت 25 عملية نصب

تحصلت على 3 ملايين ريال

أكدت شرطة منطقة عسير إلقائها القبض على تشكيل عصابي يضم ١٤ وافداً بينهم امرأة لتورطهم في ارتكاب ٢٥ جريمة نصب واحتيال على كبار السن عند الصرافات الآلية .

وذكر الحساب الرسمي للأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مجموع ما تحصلوا عليه من عمليات النصب والاحتيال بلغ ثلاثة ملايين ريال سعودي.

 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة عسير تقبض على عصابة نفذت 25 عملية نصب
سبق

أكدت شرطة منطقة عسير إلقائها القبض على تشكيل عصابي يضم ١٤ وافداً بينهم امرأة لتورطهم في ارتكاب ٢٥ جريمة نصب واحتيال على كبار السن عند الصرافات الآلية .

وذكر الحساب الرسمي للأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مجموع ما تحصلوا عليه من عمليات النصب والاحتيال بلغ ثلاثة ملايين ريال سعودي.

 

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
08:23 PM
تحصلت على 3 ملايين ريال

شرطة عسير تقبض على عصابة نفذت 25 عملية نصب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
7
7,674

أكدت شرطة منطقة عسير إلقائها القبض على تشكيل عصابي يضم ١٤ وافداً بينهم امرأة لتورطهم في ارتكاب ٢٥ جريمة نصب واحتيال على كبار السن عند الصرافات الآلية .

وذكر الحساب الرسمي للأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مجموع ما تحصلوا عليه من عمليات النصب والاحتيال بلغ ثلاثة ملايين ريال سعودي.

 

شارك برأيك
24
42

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
1,366
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,238
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,764
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
2,211

كاريكاتير

البطل جبران عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي
قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

بندر الشهري
عواجي.. فرد من آلاف

عواجي.. فرد من آلاف

سعيد آل جندب
التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

يحيى الشمري
هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

عبدالرحمن المرشد
عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة