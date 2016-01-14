"شرطة محايل" تضبط مصنعاً للخمور بوادي حلى وتلاحق المروّجين

قِوامه 75 برميلاً.. ومصادر "سبق": فرقة أمنية تمسح الوادي وتية الصناع

ضبطت فرقة من قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محايل عسير بقيادة قائد قوة الواجبات بالمحافظة، اليوم الجمعة، مصنعاً للخمور بوادي حلى المتاخم للمحافظة، وبداخله 30 برميلاً كبيراً خمراً جاهزة للترويج، و45 برميلاً متوسط الحجم؛ فيما لا يزال البحث جارياً عن الأشخاص المصنّعين والمروّجين.



وعَلِمت "سبق" من مصادرها، أن الفرقة قامت بمسح وادي حلى وتية الصناع؛ لمتابعة مروّجي الخمور، وأكدت أن رجال الأمن سيضربون بيد من حديد على من يحاول الإفساد أو التغرير بالشباب؛ مشيرة إلى أنه سيتم الإطاحة بالمروّجين.