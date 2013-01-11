شرطة مكة تؤكد القبض على منفِّذ جريمة الوادي الأخضر

تأكيدًا لما نشرته "سبق".. وسيتم إحالته لجهة الاختصاص

مصداقًا لما نشرته "سبق" أكدت شرطة منطقة مكة المكرمة ضبط منفِّذ جريمة الوادي الأخضر (آسيوي الجنسية)، بعد إقدامه على طعن آخر من بني جلدته، وسيتم إحالته لجهة الاختصاص.



وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أنه بتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٣٨ باشر مركز شرطة الشرائع بالعاصمة المقدسة قضية مقتل شخص من جنسية آسيوية في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد تعرُّضه للطعن بسكين. وانتقل المختصون من الضبط الجنائي للموقع برفقة الجهات الأخرى ذات العلاقة، وبجمع المعلومات عن الحادثة اتضح أن المتهم بها مقيم من بني جلدته في العقد الثالث من العمر؛ فتم ضبطه، وأوقف رهن استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وسيتم إحالته لجهة الاختصاص.

