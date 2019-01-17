شرطة الطائف تقبض على عامل متهم بوضع القاذورات على الزيتون وتحيله للتحقيق

بعد واقعة العثور على كيس به "بول" في مركز تجاري

ضبطت الجهات الأمنية في شرطة منطقة مكة المكرمة عاملاً من جنسية عربية يقوم بوضع قاذورات "بول" داخل كيس في أحد مراكز التسوق، بعد بلاغ ورد من مواطن لاحظ الواقعة على الرقم "911".

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: "تم تسليم الموقوف إلى مركز شرطة الحوية لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي ثم إحالته لهئية التحقيق والادعاء العام بعد تسليم ما تم ضبطه لجهة الاختصاص".

وكانت قد نفت أمانة الطائف ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من ضبط عامل عربي يتبول في مواد غذائية بأحد مراكز التموينات الغذائية بشمال المحافظة، مشيرةً إلى أن مراقبي بلدية شمال الطائف الفرعية وقفوا على المحل الذي نشرت صورته ببعض المواقع الإلكترونية، وجرى ضبط عدد من الملاحظات والمخالفات للاشتراطات الصحية، وتم إغلاق المحل وتطبيق اللوائح والانظمة الجزائية بحق المحل.

وتابعت الأمانة : لم يتضح وجود أي أثر للبول في المواد الغذائية أو (صفيحة الزيتون) بينما وجد كيس به سائل أصفر وجارٍ التحقق لاتخاذ اللازم، كما تم تسليم العامل للجهات الأمنية.