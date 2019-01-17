النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الطائف تقبض على عامل متهم بوضع القاذورات على الزيتون وتحيله للتحقيق

بعد واقعة العثور على كيس به "بول" في مركز تجاري

ضبطت الجهات الأمنية في شرطة منطقة مكة المكرمة عاملاً من جنسية عربية يقوم بوضع قاذورات "بول" داخل كيس في أحد مراكز التسوق، بعد بلاغ ورد من مواطن لاحظ الواقعة على الرقم "911".

 

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: "تم تسليم الموقوف إلى مركز شرطة الحوية لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي ثم إحالته لهئية التحقيق والادعاء العام بعد تسليم ما تم ضبطه لجهة الاختصاص".

 

وكانت قد نفت أمانة الطائف ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من ضبط عامل عربي يتبول في مواد غذائية بأحد مراكز التموينات الغذائية بشمال المحافظة، مشيرةً إلى أن مراقبي بلدية شمال الطائف الفرعية وقفوا على المحل الذي نشرت صورته ببعض المواقع الإلكترونية، وجرى ضبط عدد من الملاحظات والمخالفات للاشتراطات الصحية، وتم إغلاق المحل وتطبيق اللوائح والانظمة الجزائية بحق المحل.

 

وتابعت الأمانة : لم يتضح وجود أي أثر للبول في المواد الغذائية أو (صفيحة الزيتون) بينما وجد كيس به سائل أصفر وجارٍ التحقق لاتخاذ اللازم، كما تم تسليم العامل للجهات الأمنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الطائف تقبض على عامل متهم بوضع القاذورات على الزيتون وتحيله للتحقيق
سبق

ضبطت الجهات الأمنية في شرطة منطقة مكة المكرمة عاملاً من جنسية عربية يقوم بوضع قاذورات "بول" داخل كيس في أحد مراكز التسوق، بعد بلاغ ورد من مواطن لاحظ الواقعة على الرقم "911".

 

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: "تم تسليم الموقوف إلى مركز شرطة الحوية لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي ثم إحالته لهئية التحقيق والادعاء العام بعد تسليم ما تم ضبطه لجهة الاختصاص".

 

وكانت قد نفت أمانة الطائف ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من ضبط عامل عربي يتبول في مواد غذائية بأحد مراكز التموينات الغذائية بشمال المحافظة، مشيرةً إلى أن مراقبي بلدية شمال الطائف الفرعية وقفوا على المحل الذي نشرت صورته ببعض المواقع الإلكترونية، وجرى ضبط عدد من الملاحظات والمخالفات للاشتراطات الصحية، وتم إغلاق المحل وتطبيق اللوائح والانظمة الجزائية بحق المحل.

 

وتابعت الأمانة : لم يتضح وجود أي أثر للبول في المواد الغذائية أو (صفيحة الزيتون) بينما وجد كيس به سائل أصفر وجارٍ التحقق لاتخاذ اللازم، كما تم تسليم العامل للجهات الأمنية.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
03:52 PM
اخر تعديل
17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
09:12 AM
بعد واقعة العثور على كيس به "بول" في مركز تجاري

شرطة الطائف تقبض على عامل متهم بوضع القاذورات على الزيتون وتحيله للتحقيق

A A A
فهد العتيبي - مكة المكرمة
112
121,288

ضبطت الجهات الأمنية في شرطة منطقة مكة المكرمة عاملاً من جنسية عربية يقوم بوضع قاذورات "بول" داخل كيس في أحد مراكز التسوق، بعد بلاغ ورد من مواطن لاحظ الواقعة على الرقم "911".

 

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: "تم تسليم الموقوف إلى مركز شرطة الحوية لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي ثم إحالته لهئية التحقيق والادعاء العام بعد تسليم ما تم ضبطه لجهة الاختصاص".

 

وكانت قد نفت أمانة الطائف ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من ضبط عامل عربي يتبول في مواد غذائية بأحد مراكز التموينات الغذائية بشمال المحافظة، مشيرةً إلى أن مراقبي بلدية شمال الطائف الفرعية وقفوا على المحل الذي نشرت صورته ببعض المواقع الإلكترونية، وجرى ضبط عدد من الملاحظات والمخالفات للاشتراطات الصحية، وتم إغلاق المحل وتطبيق اللوائح والانظمة الجزائية بحق المحل.

 

وتابعت الأمانة : لم يتضح وجود أي أثر للبول في المواد الغذائية أو (صفيحة الزيتون) بينما وجد كيس به سائل أصفر وجارٍ التحقق لاتخاذ اللازم، كما تم تسليم العامل للجهات الأمنية.

شارك برأيك
29
54

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
5,154
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,660
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
4,950
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
4,849

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة