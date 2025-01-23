شركة "تطوير" تطرح منافسة لنقل أكثر من مليون طالب وطالبة

في جميع مناطق ومحافظات المملكة بعقود تمتد إلى 5 سنوات

طرحت شركة "تطوير" لخدمات النقل التعليمي منافسة جديدة لنقل أكثر من مليون و90 ألفًا من طلاب وطالبات التعليم العام في جميع مناطق ومحافظات المملكة، على أن يتم التنفيذ ابتداءً من العام الدراسي القادم، وبعقود تمتد لخمس سنوات.

ويأتي طرح هذه المنافسة لتوفير خدمة النقل لعدد 766.019 طالبة و323.986 طالباً، في 42 مجموعة تشغيلية تغطي 13 منطقة إدارية، وفقاً للخطة التشغيلية التي وضعتها الشركة، بناءً على احتياجات إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة والميزانيات المعتمدة.

وستدخل الخدمة طور التنفيذ ابتداءً من العام الدراسي القادم 1438/ 1439هـ لبعض المناطق، في حين سيبدأ تقديم الخدمة لبقية المناطق الأخرى؛ ابتداءً من العام الدراسي 1439/ 1440هـ.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الدكتور سامي بن عبدالله الدبيخي أن الشركة ستواصل جهودها لتوسيع قاعدة المنافسة واستقطاب أكبر عدد من مشغلي النقل والمستثمرين الجدد وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل التعليمي؛ بغية دعم الشركة لأداء دورها المنوط بها لتقديم خدمة نقل آمنة ومريحة للطلاب والطالبات.

وذكر "الدبيخي" أن الشركة منذ تأسيسها عام 2012م تمكنت من زيادة عدد المتعهدين الذين يقدمون خدمة النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام من ثلاثة متعهدين فقط إلى 14 متعهداً في العقود الحالية.

وقال: "الشركة أخذت على عاتقها تطوير منظومة النقل التعليمي في المملكة من منطلق دورها كذراع تنفيذية لوزارة التعليم، والإسهام في تعزيز توجهات الوزارة لتوفير بيئة تعليمية مهيئة لزيادة التحصيل العلمي والمعرفي، وتهيئة كل الممكنات لاستمرار العملية التعليمية في مختلف مناطق المملكة، بدعم من وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وبما يساهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لهذه البلاد في الارتقاء بمنظومة التعليم من كل جوانبها".

يُشار إلى أن خدمة النقل التعليمي التي تقدمها شركة "تطوير" لخدمات النقل التعليمي مرت بثلاث مراحل توسع رئيسة، حيث بدأت المرحلة الأولى في العام الدراسي 1434/ 1435 هـ بنقل 619 ألف طالبة.

وجاءت المرحلة الثانية في العام الدراسي 1435/ 1436هـ واستطاعت الشركة خلالها نقل 1.045.41 طالباً وطالبة، وذلك بنسبة توسع بلغت 70%، أما المرحلة الثالثة فكانت مع بداية العام الدراسي 1436/ 1437هـ، حيث تم تقديم خدمة النقل المدرسي لـ 1.227.524 طالباً وطالبة، بزيادة في نسبة التوسع بلغت 17%.

وبهذا يبلغ العدد الكلي للطالبات المشمولات بالخدمة (861.762) طالبة، بما يعادل ما نسبته 36% من أعداد طالبات التعليم العام، في حين يبلغ إجمالي عدد الطلاب المستفيدين من خدمة النقل التعليمي (365.762) طالباً، بما يعادل ما نسبته 18% من أعداد طلاب التعليم العام، وتتيح وزارة التعليم الفرصة للراغبين في الاستفادة من خدمة النقل المدرسي المجانية من خلال نظام "نور".

جدير بالذكر أن خدمة النقل التعليمي المجاني التي تُقدّم حالياً لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة تقف وراءها قوى عاملة ضخمة منتشرة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، بما في ذلك القرى والهجر بلغ عددهم أكثر من 28 ألفاً من السائقين والإداريين والمتخصصين والمراقبين الميدانيين الذي يديرون أسطول النقل التعليمي البالغ 25 ألف حافلة ومركبة لتقديم الخدمة لـ 13 ألف مدرسة.