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شركة "مارس" تسحب منتجات الشيكولاتة في بريطانيا بسبب "السالمونيلا"

تشمل"جالاكسي" و"مالتيزرز" .. طلبت من البائعين رفعها من الأرفف فوراً

أعلنت شركة مارس لصناعة الشيكولاتة، سحب كميات من بعض منتجاتها، مثل: جالاكسي، ومالتيزرز، وتيزرز، ومنسترلز، من الأسواق "لاحتمال احتوائها على السالمونيلا".

وحذّرت الشركة من أن المنتجات المطروحة للبيع في المملكة المتحدة وإيرلندا "لا يجب تناولها".

جاء قرار السحب بعدما أظهرت اختبارات احتمال وجود السالمونيلا في مكونات الشيكولاتة.

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية، قالت الشركة: "نعكف على العمل عن قرب مع هيئات سلامة الغذاء المعنية ومع عملائنا للتأكّد من أن المنتجات المصابة لم تعد متاحة للبيع".

وتعتقد "مارس" أن الآلاف من منتجات الشيكولاتة المحتمل إصابتها بالسالمونيلا بيعت بالفعل إلى الزبائن.. وتضم المنتجات المصابة أنواع "جالاكسي ميلك" عبوة 200 جرام، وأكياس "مينسترلز" 118 جراماً، و"مالتيزرز تيزرز" عبوة 35 جراماً التي صُنعت قبل الفترة من السادس و13 من مايو 2018.

كما يشمل قرار السحب منتجات أخرى، من بينها "جالاكسي ميلك" متعدّدة القطع و"جالاكسي كاونترز" 78 جراماً وأكياس جالاكسي 112 جراماً المصنوعة قبل الفترة نفسها.

وطلبت الشركة من بائعي التجزئة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة وإيرلندا سحب المنتجات المصابة من الأرفف فوراً.

وقالت سلسلة متاجر "تيسكو" البريطانية، لـ "بي بي سي": إنها لن تبيع أياً من المنتجات الواردة في قرار السحب الموجودة في مخازنها، بصرف النظر عن تاريخ الإنتاج، كإجراءٍ مؤقت للمساعدة على تجنُّب إرباك الزبائن.

وصُنّعت منتجات الشيكولاتة المصابة بالسالمونيلا في مصنع الشركة بمدينة سلاو بمقاطعة باركشير - غربي لندن.. وطالبت الشركة الزبائن الذين اشتروا الحلوى المصابة بالاتصال بمركز عملاء مارس لـ "إعادتها وتلقي ما دفعوه".

وقالت وكالة معايير الأغذية البريطانية، إن قرار السحب "شمل عدداً قليلاً من المنتجات واتخذ على أساس احترازي".

وقالت "مارس" إنه لم يُصَبْ أيٌّ من منتجات أو عبوات أو أحجام الشيكولاتة الأخرى.

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شركة "مارس" تسحب منتجات الشيكولاتة في بريطانيا بسبب "السالمونيلا"
سبق

أعلنت شركة مارس لصناعة الشيكولاتة، سحب كميات من بعض منتجاتها، مثل: جالاكسي، ومالتيزرز، وتيزرز، ومنسترلز، من الأسواق "لاحتمال احتوائها على السالمونيلا".

وحذّرت الشركة من أن المنتجات المطروحة للبيع في المملكة المتحدة وإيرلندا "لا يجب تناولها".

جاء قرار السحب بعدما أظهرت اختبارات احتمال وجود السالمونيلا في مكونات الشيكولاتة.

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية، قالت الشركة: "نعكف على العمل عن قرب مع هيئات سلامة الغذاء المعنية ومع عملائنا للتأكّد من أن المنتجات المصابة لم تعد متاحة للبيع".

وتعتقد "مارس" أن الآلاف من منتجات الشيكولاتة المحتمل إصابتها بالسالمونيلا بيعت بالفعل إلى الزبائن.. وتضم المنتجات المصابة أنواع "جالاكسي ميلك" عبوة 200 جرام، وأكياس "مينسترلز" 118 جراماً، و"مالتيزرز تيزرز" عبوة 35 جراماً التي صُنعت قبل الفترة من السادس و13 من مايو 2018.

كما يشمل قرار السحب منتجات أخرى، من بينها "جالاكسي ميلك" متعدّدة القطع و"جالاكسي كاونترز" 78 جراماً وأكياس جالاكسي 112 جراماً المصنوعة قبل الفترة نفسها.

وطلبت الشركة من بائعي التجزئة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة وإيرلندا سحب المنتجات المصابة من الأرفف فوراً.

وقالت سلسلة متاجر "تيسكو" البريطانية، لـ "بي بي سي": إنها لن تبيع أياً من المنتجات الواردة في قرار السحب الموجودة في مخازنها، بصرف النظر عن تاريخ الإنتاج، كإجراءٍ مؤقت للمساعدة على تجنُّب إرباك الزبائن.

وصُنّعت منتجات الشيكولاتة المصابة بالسالمونيلا في مصنع الشركة بمدينة سلاو بمقاطعة باركشير - غربي لندن.. وطالبت الشركة الزبائن الذين اشتروا الحلوى المصابة بالاتصال بمركز عملاء مارس لـ "إعادتها وتلقي ما دفعوه".

وقالت وكالة معايير الأغذية البريطانية، إن قرار السحب "شمل عدداً قليلاً من المنتجات واتخذ على أساس احترازي".

وقالت "مارس" إنه لم يُصَبْ أيٌّ من منتجات أو عبوات أو أحجام الشيكولاتة الأخرى.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
11:40 AM

شركة "مارس" تسحب منتجات الشيكولاتة في بريطانيا بسبب "السالمونيلا"

تشمل"جالاكسي" و"مالتيزرز" .. طلبت من البائعين رفعها من الأرفف فوراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة مارس لصناعة الشيكولاتة، سحب كميات من بعض منتجاتها، مثل: جالاكسي، ومالتيزرز، وتيزرز، ومنسترلز، من الأسواق "لاحتمال احتوائها على السالمونيلا".

وحذّرت الشركة من أن المنتجات المطروحة للبيع في المملكة المتحدة وإيرلندا "لا يجب تناولها".

جاء قرار السحب بعدما أظهرت اختبارات احتمال وجود السالمونيلا في مكونات الشيكولاتة.

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية، قالت الشركة: "نعكف على العمل عن قرب مع هيئات سلامة الغذاء المعنية ومع عملائنا للتأكّد من أن المنتجات المصابة لم تعد متاحة للبيع".

وتعتقد "مارس" أن الآلاف من منتجات الشيكولاتة المحتمل إصابتها بالسالمونيلا بيعت بالفعل إلى الزبائن.. وتضم المنتجات المصابة أنواع "جالاكسي ميلك" عبوة 200 جرام، وأكياس "مينسترلز" 118 جراماً، و"مالتيزرز تيزرز" عبوة 35 جراماً التي صُنعت قبل الفترة من السادس و13 من مايو 2018.

كما يشمل قرار السحب منتجات أخرى، من بينها "جالاكسي ميلك" متعدّدة القطع و"جالاكسي كاونترز" 78 جراماً وأكياس جالاكسي 112 جراماً المصنوعة قبل الفترة نفسها.

وطلبت الشركة من بائعي التجزئة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة وإيرلندا سحب المنتجات المصابة من الأرفف فوراً.

وقالت سلسلة متاجر "تيسكو" البريطانية، لـ "بي بي سي": إنها لن تبيع أياً من المنتجات الواردة في قرار السحب الموجودة في مخازنها، بصرف النظر عن تاريخ الإنتاج، كإجراءٍ مؤقت للمساعدة على تجنُّب إرباك الزبائن.

وصُنّعت منتجات الشيكولاتة المصابة بالسالمونيلا في مصنع الشركة بمدينة سلاو بمقاطعة باركشير - غربي لندن.. وطالبت الشركة الزبائن الذين اشتروا الحلوى المصابة بالاتصال بمركز عملاء مارس لـ "إعادتها وتلقي ما دفعوه".

وقالت وكالة معايير الأغذية البريطانية، إن قرار السحب "شمل عدداً قليلاً من المنتجات واتخذ على أساس احترازي".

وقالت "مارس" إنه لم يُصَبْ أيٌّ من منتجات أو عبوات أو أحجام الشيكولاتة الأخرى.

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